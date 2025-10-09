मसूरी में निर्माणाधीन होटल का भारी भरकम मलबा मकान पर गिरा, बाल-बाल बची 3 जिंदगियां
मसूरी में मलबा गिरने से मकान क्षतिग्रस्त, 90 साल की बुजुर्ग और परिवार बाल-बाल बचा, बेसहारा हुई पीड़िता ने लगाई इंसाफ की गुहार
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 9, 2025 at 8:20 PM IST
मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी उस वक्त हंडकप मच गया, जब हेमकुंड कंपाउंड के पास एक निर्माणाधीन होटल का भारी भरकम मलबा नीचे बसे एक मकान पर आ गिरा. यह हादसा इतना भयावह था कि देखते ही देखते घर की दीवारें कांप उठीं और अंदर मौजूद लोग जान बचाने के लिए चीख-पुकार करने लगे. गनीमत रही किसी की जान नहीं गई, लेकिन बुजुर्ग महिला मलबे की चपेट में आई. जिसे अस्पताल भेजा गया है.
मकान पर गिरा मलबा, बाल-बाल बची 3 जिंदगी: बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त घर के अंदर कपूरी देवी (उम्र 90 वर्ष) उनकी बेटी कल्पना शर्मा (उम्र 45 वर्ष) और रोहित शर्मा (उम्र 25 वर्ष) मौजूद थे. मलबा गिरने से घर के अंदर और बाहर का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया. फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कड़ी मशक्कत के बाद बुजुर्ग महिला को मलबे से बाहर निकाला, फिर इलाज के लिए देहरादून भेजा.
पीड़िता ने लगाए गंभीर आरोप: मलबा गिरने के बाद जब कल्पना शर्मा ने अपने घर की हालत देखी तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए. कल्पना शर्मा ने आरोप लगाया कि संबंधित मालिक की ओर से लंबे समय से घर खाली करने का दबाव बनाया जा रहा था.
उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जिस स्थान पर निर्माण हो रहा था, वहां से बार-बार मलबा उनके मकान के ऊपर डाला गया. यह हादसा अचानक नहीं, बल्कि लापरवाही और लालच का नतीजा है. जिसके चलते आज उनके घर की ऐसी हालत हुई है.
"मैं पिछले 30 सालों से इस मकान में रह रही हूं. मेरे पति राधेश्याम शर्मा की 15 साल पहले बीमारी से मौत हो गई थी. उसके बाद से मैं अकेले ही अपने बेटे और मां के साथ किसी तरह जिंदगी चला रही हूं. माल रोड पर पटरी पर चूरन बेचकर गुजारा करती थीं, लेकिन अब तीन महीने से पटरी भी नहीं लग पा रही है. अब हमारा घर भी छीनने की कोशिश हो रही है."-कल्पना शर्मा, पीड़िता
कल्पना शर्मा ने रोते हुए कहा कि 'मेरी मां और बेटा तो बच गए, लेकिन अब हम कहां जाएं? मकान टूट गया, कमाई बंद है और अब रहने की जगह भी छिन रही है. अगर सरकार और प्रशासन मदद नहीं करेंगे तो हम इसी टूटे घर में मर जाएंगे.' वहीं, मसूरी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
आश्रय मुहैया कराने की लगाई गुहार: कल्पना शर्मा ने राज्य सरकार, जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि उन्हें रहने के लिए सुरक्षित आश्रय मुहैया कराया जाए. घटनास्थल पर हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए. जो लोग इस हादसे के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए.
एमडीडीए के अधिकारियों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की कही बात: वहीं, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और निरीक्षण किया. अधिकारियों का कहना है कि यदि निर्माण कार्य नियमों के विरुद्ध पाया गया तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
