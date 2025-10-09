ETV Bharat / state

अयोध्या में विस्फोट से मकान ढहा; 5 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

अयोध्या: कानपुर के बाद अब रामनगरी में जोरदार विस्फोट हो गया. पूराकलंदर थाने के कुछ ही दूरी पर पगला भारी गांव में धमाके के साथ मकान गिर गया. अभी तक जानकारी मिली है कि इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के दबे होने की आशंका है. सूचना पर पुलिस फोर्स औऱ उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं. बुलडोजर के माध्यम से मलबे को हटाए जाने का कार्य किया जा रहा है. सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को निर्देश दिये हैं.

गांव में हुए अचानक धमाका का कारण घर में एलपीजी गैस सिलेंडर लीकेज होना बताया जा रहा है. हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है. इसके साथ ही पुलिस के द्वारा आस-पास के घरों को भी खाली करने का निर्देश दिया गया है. वहीं, आईजी प्रवीण कुमार, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित अन्य सुरक्षा अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं.

पूराकलंदर थाना प्रभारी संजीव सिंह ने हादसे की पुष्टि करते हुए कहा कि मौके पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं अभी जांच की जा रही है. रेस्क्यू टीम घटना स्थल पर पहुंच गई है. आसपास के घर में रहने वाले लोगों को भी खाली करने का निर्देश दिया गया है.