धमतरी: भारी बारिश की वजह से जहां आम लोग परेशान हैं वहीं शीतला पारा इलाके में कच्चा मकान भरभराकर गिर गया. हादसे के वक्त घर में महिला और उसकी बेटी मौजूद रही. महिला को गंभीर चोटें आई हैं. घायल महिला का इलाज जिला अस्पताल में जारी है. महिला के सिर में गंभीर चोटें आई हैं. मकान गिरने से घर का सारा सामान बर्बाद हो गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में लगातार बारिश हो रही है. लगातार हो रही बारिश की वजह से कच्चे मकान छतिग्रस्त हो रहे हैं.

भारी बारिश में गिरा कच्चा मकान: हादसा हटकेशर वार्ड के शीतला पारा में हुई है, जिस मकान में महिला अपनी बेटी और पति के साथ रहती है वो मकान काफी पुराना और कच्चा है. पीड़ित महिला के पड़ोसियों ने बताया कि जिस वक्त मकान गिरा उस वक्त महिला और उसकी बेटी घर में ही थे. मकान गिरने की जैसे ही आवाज आई लोग मौके पर पहुंचे. आनन फानन में मलबे में दबी महिला को बाहर निकाला गया. गनीमत रही की पीड़ित महिला की बेटी बाल बाल बच गई. घायल महिला का नाम सरिता नेताम है. सरिता का इलाज जिला अस्पताल में जारी है.

मलबे में दबी महिला (ETV Bharat)

जिला अस्पताल में महिला भर्ती: पीड़ित महिला के पति ने बताया कि उसकी पत्नी की हालत अब स्थिर है. पीड़ित पति मनोज कुमार नेताम ने बताया कि हादसे के वक्त वो काम पर गया था. आस पास के लोगों ने बताया कि तुम्हारा घर बारिश में गिर गया है.

जिस वक्त मकान गिरा उस वक्त घर की मालकिन और उसकी बेटी घर में ही मौजूद रहे. लोगों ने मिलकर महिला को मकान से बाहर निकाला. लोगों की मदद से महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पीड़ित महिला हमारी रिश्तेदार हैं. महिला की हालत अब ठीक है: नीता बाई, परिजन

मैं काम पर गया था तभी फोन पर जानकारी दी गई है मेरा मकान गिर गया है. मकान के मलबे में मेरी पत्नी दब गई है. जिला प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिली है. जिला प्रशासन से कोई हमें देखने तक नहीं आया: मनोज कुमार नेताम, पीड़ित महिला का पति

इन बातों का रखना चाहिए ख्याल: बारिश का मौसम आने से पहले लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने कच्चों मकानों की मरम्मत करा लें. लगातार बारिश की वजह से कच्चे मकान अक्सर कमजोर हो जाते हैं. सीपेज की वजह से उनमें दरारें भी आ जाती हैं. समय रहते अगर मकान की मरम्मत हो जाए तो ऐसे हादसों से बचा जा सकता है.