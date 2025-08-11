नूंह: हरियाणा में बरसात के चलते हालात बेहद खराब हो गए. राज्य के अलग-अलग इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है. वहीं, नूंह में दर्दनाक हादसा हो गया. जहां पिनगवां थाना क्षेत्र के गांव रिठठ में सोमवार तड़के एक मकान की छत गिर गई. जानकारी के मुताबिक 11 अगस्त की रात करीब 2 बजे सलीम पुत्र इकबाल के घर की छत तेज बरसात के कारण ढह गई. जिसके चलते जर्जर मकान अचानक भरभराकर गिर गया. हादसे में दो बच्चों की मौत हो गई.

हादसे में दो बच्चों की मौत: हादसे के समय सलीम अपने परिवार के साथ अंदर सो रहा था. जिसमें उसकी पत्नी फराना, बेटा उमर (12), सलमान (6), नारीया (8) शामिल थे. छत गिरने की जोरदार आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और मलबा हटाकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला. लेकिन तब तक हालात बेहद गंभीर हो चुके थे. अस्पताल ले जाते समय 12 साल के उमर और 8 साल के नारीया ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया. दोनों बच्चों के शव घर पर रखे हैं. परिवार अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा है. हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है.

घायलों की हालत नाजुक: हादसे में घायल सलीम और उनकी पत्नी फराना का इलाज नल्हड़ अस्पताल में जारी है. जबकि 6 साल के सलमान की हालत भी नाजुक बनी हुई है. उसे दिल्ली के हायर सेंटर रेफर किया गया है. पुलिस सूत्र और स्थानीयों ने बताया कि बरसात के कारण कई पुराने मकान नमी से कमजोर हो गए हैं. जिसके चलते इस तरह के हादसे हो रहे हैं.

हादसे में दो बच्चों की मौत (Etv Bharat)

स्थानीयों निवासियों ने की मदद की मांग: नूंह जिले के कई गांवों में पहले भी दीवार या छत गिरने से लोगों की जान जा चुकी है. स्थानीयों निवासियों ने प्रशासन से पी़ित परिवार को तुरंत आर्थिक मदद और सुरक्षित आवास की व्यवस्था करने की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि बरसात में जर्जर मकानों में रहना जान जोखिम में डालने जैसा है. इसलिए प्रशासन को ऐसे घरों का सर्वे कर राहत कदम उठाने चाहिए.

