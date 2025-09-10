लखनऊ में होटल कारोबारी ने की आत्महत्या; पत्नी से विवाद के बाद उठाया कदम, पिता ने जांच की मांग की
इंस्पेक्टर विभूतिखंड सुनील कुमार सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 10, 2025 at 11:30 PM IST
लखनऊ : राजधानी के विभूतिखंड में एक होटल कारोबारी ने अपनी पत्नी से झगड़े के बाद आत्महत्या कर ली. युवक पिछले एक साल से किराए के मकान में रह रहा था. परिजनों ने बताया कि सितंबर 2024 में शिशीष सिंह (29) ने लव मैरिज की थी. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
पुलिस के अनुसार, घटना मंगलवार को हुई जब होटल कारोबारी शिशीष का अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. शाम करीब 6 बजे शिशीष अपने कमरे में गए और आत्महत्या कर ली. जब उनकी पत्नी कमरे में पहुंची, तो पति को देखकर उसकी चीख निकल गई. शिशीष को तुरंत लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
परिजनों ने बताया कि शिशीष ने सितंबर 2024 में लव मैरिज की थी. शिशीष लखनऊ में काम के सिलसिले में आते-जाते रहते थे और यहीं उनकी मुलाकात महाराजगंज की रहने वाली युवती से हुई थी. पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि शिशीष गोमती नगर के विकल्प खंड स्थित एक होटल को लीज पर चला रहे थे, लेकिन कुछ समय पहले उनका कारोबार बंद हो गया था. मंगलवार को उनका अपनी पत्नी से बदायूं (ससुराल) में रहने को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उन्होंने यह कदम उठाया. युवक के पिता विपिन कुमार सिंह ने इस मामले की गहन जांच की मांग की है.
इंस्पेक्टर विभूतिखंड सुनील कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है. शव लेकर परिजन बदायूं के लिए निकल गए हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
