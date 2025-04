ETV Bharat / state

शाही पनीर ना मिलने पर नोएडा में दबंगों ने होटल में की तोड़फोड़, कर्मचारियों को बेरहमी से पीटा - BEATING FOR SHAHI PANEER IN NOIDA

शाही पनीर ना देने पर दबंगों ने पीटा ( SOURCE: GETTY IMAGES )

Published : April 11, 2025 at 9:52 AM IST | Updated : April 11, 2025 at 11:02 AM IST

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के थाना 49 क्षेत्र में स्थित होशियापुर गांव में दबंगों ने शाही पनीर की सब्जी नहीं उपलब्ध कराए जाने पर होटल के संचालक और कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की. पूरी घटना होटल में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस का कहना है कि विवाद खाने के पैसे को लेकर हुआ जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, अन्य पर कार्रवाई की जा रही है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो 9 अप्रैल का है. यह घटना होशियारपुर के गली नंबर 5 स्थित होटल की बताई जा रही है. होटल के संचालक मोहन शाह का कहना है कि वे पिछले 6-7 साल से होटल चला रहे हैं, जिन लड़कों ने मारपीट की वे देर रात होटल पर आए उसे समय हम लोग खाना खा रहे थे. उन लड़कों ने शाही पनीर मांगा तो मैंने कहा कि होटल बंद हो चुका है इस पर वे गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने लगे और जान से मारने की धमकी दी. यह दोनों लड़के पहले भी इसी प्रकार डरा घमका कर फ्री में खाना खाते रहे हैं. इस घटना के बाद से मैं और मेरे स्टाफ काफी डरे हुए हैं. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने (SOURCE: ETV BHARAT)

