होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान की मांग, होटलों पर जीएसटी की दर हो 5 फीसदी - GST RATE ON HOTEL ROOMS

होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के प्रतिनिधियों ने लोकसभा अध्यक्ष और पर्यटन मंत्री से दिल्ली में मुलाकात की.

HRF representatives met the Lok Sabha Speaker
एचआरएफ प्रतिनिधियों ने की लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 21, 2025 at 7:16 PM IST

उदयपुर: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व अन्य मंत्रियों से मुलाकात के लिए होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान का 50 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल दो दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचा. इस दौरान प्र​तिनिधि मंडल ने होटल उद्योग से जुड़ी जीएसटी की मांग को प्रमुखता से रखा. इन मांगों में होटलों को 5 प्रतिशत जीएसटी श्रेणी में रखने का आग्रह किया गया.

प्रतिनिधि मंडल के अनुसार 1000 रुपए तक के किराए के होटल कमरों का जीएसटी से मुक्त रखने की मांग की गई. इसके साथ ही जीएसटी में बदलाव पर होटलों को 5 प्र​तिशत जीएसटी की श्रेणी में रखने की मांग की गई. इसके अलावा 20 लाख तक जीएसटी में छूट को 40 लाख तक करने, हेरिटेज बिल्डिंग की मान्यता को 1951 से बढ़ाकर 1970 करने, विदेशी पर्यटकों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा और विदेशी पर्यटकों के लिए यूनिक आईडी सिस्टम लागू करने की मांग की गई. इसके अलावा नव घोषित कोटा और उदयपुर एयरपोर्ट पर सुविधाओं में विस्तार का आग्रह किया गया. कोटा में आयोजित होने वाले ट्रैवल मार्ट को लेकर भी सुझाव दिए गए.

उदयपुर संम्भाग अध्यक्ष राकेश चौधरी ने बताया कि पहले दिन प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति भवन, मुगल गार्डन, प्रधानमंत्री संग्रहालय, अक्षरधाम मंदिर का अवलोकन किया. दूसरे दिन लोकसभा का भ्रमण कर सदन में चल रहे मानसून सत्र की कार्यवाही देखी. इसके उपरांत लोकसभा के मीटिंग हॉल में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह, पाली सांसद पीपी चौधरी, जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह, राजस्थान कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत से भेंट कर होटल व पर्यटन उद्योग से जुड़ी प्रमुख मांगें रखी. केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने बताया कि 10 लाख की आबादी तक के शहर में पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए विशेष बजट स्वीकृत किया गया है.

उदयपुर संभाग के महासचिव अंबालाल साहू ने बताया कि इस अवसर पर होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हुसैन खान, संरक्षक सुरेंद्र सिंह शाहपुरा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रणविजय सिंह, महासचिव शैलेश प्रधान, उपाध्यक्ष अनुराग गर्ग, कोषाध्यक्ष संदीप गोगिया प्रतिनिधि मंडल में शामिल रहे. वहीं कोटा संभाग अध्यक्ष अशोक महेश्वरी, बीकानेर संभाग अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल, उदयपुर संभाग अध्यक्ष राकेश चौधरी, जोधपुर संभाग अध्यक्ष पवन मेहता, भरतपुर संभाग अध्यक्ष अनुपम सिंह, माउंट आबू अध्यक्ष अरविंद के अलावा राजस्थान के सभी संभाग के महासचिव एवं पदाधिकारी भी सम्मिलित रहे.

