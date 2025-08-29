कोटा: यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा कोटा दौरे पर आए. वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के साथ निजी फैक्ट्री के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. साथ ही जैविक कृषि और अनुसंधान केंद्र पर भी जाएंगे. इसके पहले सर्किट हाउस में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत की. इसमें नयापुरा क्षेत्र के कार्यकर्ता श्याम नामा समस्याएं बताने लगे तो मंत्री ने टोका कि लिखित शिकायत दीजिए, लेकिन नामा नहीं माने. इस बात पर दोनों में हॉट टॉक हो गई. काफी देर कहासुनी के बाद दूसरे कार्यकर्ताओं ने बीच बचाव किया. इसके बाद मंत्री और उनके समर्थक कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए.

रिवरफ्रंट को लेकर बहस: कार्यकर्ता श्याम नामा ने रिवरफ्रंट के विस्तार की बात की तो मंत्री ने इस प्रोजेक्ट को 2 करोड़ रुपए महीने का सफेद हाथी बताया. कहा कि सरकार का काम सफेद हाथी खड़ा करना नहीं बल्कि जनहित में काम करना है. खर्रा बोले कि पहले हम दो करोड़ महीने वाले सफेद हाथी को साधारण हाथी में बदलेंगे ताकि खाना खर्चा खुद निकाल सके. इस दिशा में कुछ आगे विस्तार होगा. नामा इसके बाद अतिक्रमण के मुद्दे पर आ गए. मंत्री ने कहा कि आपका सुझाव सकारात्मक होगा तो हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई सकारात्मक से बात ही नहीं करना चाहता.

यूडीएच मंत्री खर्रा और भाजपा कार्यकर्ता में हॉटटॉक... (ETV Bharat Kota)

नामा बोले कि 'मंत्री अगर तेज बोलेंगे तो मैं भी तेज बोलूंगा'. खर्रा ने कहा कि आप इसकी लिखित शिकायत दीजिए, हम हटा देंगे. नामा ने कहा कि आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी. इस पर मंत्री ने कह दिया कि और भी कई मुद्दे हैं. श्याम नामा ने इसके बाद नाली, पटान और रोजगार का मुद्दे पर जवाब मांगना शुरू कर दिया. मंत्री ने कहा कि आप सकारात्मक सुझाव लिखित में दे दीजिए, हम उस पर एक्शन लेंगे. इसके बाद भी ये उलझते रहे.

जांच में आएगी तेजी: मंत्री खर्रा ने कहा कि रिवरफ्रंट सफेद हाथी है. वहां ऐसी मूर्तियां लगाई गई है, जो पिछली सरकार और उनके मंत्री की सोच थी. अपने ही बुते वहां खड़े कर लिए हैं. नए अधिकारी आ रहे हैं तो इसकी जांच में तेजी आएगी. अभी मैनपावर की कमी है. कोटा विकास प्राधिकरण के साथ प्रदेश की कई निकायों में अधिकारियों की कमी के सवाल पर कहा कि आरपीएससी से हमें 211 अधिकारी मिले हैं. इनको प्रशिक्षण दिला रहे हैं. पहली बार ऐसी ट्रेनिंग हो रही है. उसके बाद सभी नगरीय निकायों में पहुंचेंगे.

ये भी बोले: खर्रा ने कहा कि एसआई भर्ती को लेकर न्यायालय के निर्णय की सरकार समीक्षा कर रही है. समीक्षा के बाद आवश्यक कदम उठाया जाएगा. वहीं, ग्रीन बॉन्ड लाने पर विचार चल रहा है. जोधपुर, जयपुर और कोटा नगर निगम को एक करने का नोटिफिकेशन निकाल दिया. चुनाव नहीं होते तब तक दोनों निगम अलग-अलग काम करेगी. उन्होंने कहा कि मौसम साफ होते ही सड़कों की मरम्मत शुरू की जाएगी. हाड़ौती में सड़कों को ज्यादा नुकसान हुआ है. इससे पहले पूर्व जिला अध्यक्ष हेमंत विजय, भाजयुमो देहात अध्यक्ष युधिष्ठिर खटाना, अजय चौधरी, जाट समाज कोटा के कोषाध्यक्ष रवि चौधरी आदि ने खर्रा का स्वागत किया.