राहुल गांधी और योगी के मंत्री में Hot Talk; दिनेश प्रताप सिंह बोले, मैं आपका कहा मानने के लिए बाध्य नहीं
यूपी के मंत्री बोले, आप अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन मैं आपकी हर बात मानने के लिए बाध्य नहीं हूं. आप खुद स्पीकर की नहीं सुनते.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 12, 2025 at 11:54 AM IST
रायबरेली: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिशा बैठक में शामिल होने के लिए गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में थे. जहां दिशा यानी जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में राहुल गांधी और यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच Hot Talk यानी तीखी बहस हो गई.
वीडियो में दोनों नेता एक-दूसरे की बातों का जवाब गुस्से में दे रहे हैं जो दोनों के बीच राजनीतिक तनाव को दिखा रहा है. इस घटना का वीडियो खुद मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अपनी फेसबुक वॉल पर वायरल किया है.
वीडियो में साफ-साफ देखा जा सकता है कि राहुल गांधी कह रहे हैं, वह दिशा बैठक के अध्यक्ष हैं और इसलिए उनसे पूछ कर ही चर्चा होनी चाहिए. इस पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह कहते हैं कि जब लोकसभा में आप अध्यक्ष का कहना नहीं मानते तो मैं यहां उनका कहना मानने के लिए बाध्य नहीं हूं. इस हॉट टॉल्क ने बैठक में तनाव बढ़ा दिया.
बता दें कि सांसद राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई दिशा की बैठक में हंगामा खड़ा हो गया. बैठक के दौरान राहुल गांधी और प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच तीखी नोकझोंक हो गई. जानकारी के मुताबिक बैठक में दिशा के कार्य क्षेत्र को लेकर चर्चा चल रही थी. इस दौरान राहुल गांधी ने एक मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले मुझसे पूछना चाहिए था.
इसी पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने आपत्ति जताई और कहा कि आप अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन मैं आपकी हर बात मानने के लिए बाध्य नहीं हूं. आप तो खुद स्पीकर की बात भी नहीं मानते. देखते ही देखते दोनों नेताओं के बीच गर्मागर्म बहस शुरू हो गई. बैठक में मौजूद अधिकारी और अन्य जनप्रतिनिधि भी हैरान रह गए. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
