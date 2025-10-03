ETV Bharat / state

लखनऊ में 2 दिन की छुट्टी के बाद अस्पताल खुले, OPD में लंबी कतारें, सिविल अस्पताल में 7000 मरीज दिखाने पहुंचे

सिविल अस्पताल में सुबह से लगी रही मरीजों की लाइन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

October 3, 2025

लखनऊ : दो दिनों की छुट्टी के बाद राजधानी में शुक्रवार को अस्पतालों की ओपीडी खुली तो मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी. सिविल, बलरामपुर और लोकबंधु अस्पताल की ओपीडी में बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचे. सुबह 8 बजे ही लखनऊ के प्रमुख सरकारी अस्पतालों की ओपीडी और पैथोलॉजी में मरीजों की लंबी लाइन लग गई. सिविल अस्पताल के सीएमएस डॉ. राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बीते दो दिन से लगातार त्योहार के कारण अस्पताल की ओपीडी बंद थी. शुक्रवार को अस्पताल खुला, जिस वजह से भीड़ बढ़ गई. हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवा 24 घंटे चलती रही. डॉ. राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया, वायरल बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या अधिक है. ज्यादातर मरीज मलेरिया और चिकनगुनिया के हैं. बहुत से ऐसे मरीज हैं जिन्हें वायरल बुखार है, लेकिन उनकी मलेरिया और डेंगू चिकनगुनिया की रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है. ऐसे मरीजों को ठीक होने में करीब सात से आठ दिन का समय लग रहा है. शुक्रवार को ओपीडी में दिखाने के लिए लगभग 6 से 7 हजार मरीज पहुंचे, जिसमें नए और पुराने सभी मरीज शामिल हैं. पैथोलॉजी के बाहर लगी मरीजों की लाइन. (Photo Credit; ETV Bharat)