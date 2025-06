ETV Bharat / state

हिमाचल में अब सेब उत्पादन का साइंटिफिक तरीके से लगाया जाएगा अनुमान, जानें क्या है वजह? - HIMACHAL APPLE

सेब सीजन की तैयारियों को लेकर बैठक ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : June 13, 2025 at 9:32 AM IST | Updated : June 13, 2025 at 9:39 AM IST 4 Min Read

शिमला: हिमाचल में सेब उत्पादन को लेकर अनुमान सटीक नहीं बैठ रहा है. ऐसे में सेब पेटियों के उत्पादन को लेकर गलत अनुमान लगने से मार्किट पर भी इसके दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं. भविष्य में इस तरह से गलत अनुमान की आशंका को दूर करने के लिए सरकार ने अब अगले साल से सेब पेटियों की अनुमानित गणना साइंटिफिक तरीके से करने का फैसला लिया है, ताकि सरकार के सामने सेब उत्पादन को लेकर पहले से स्थिति क्लियर हो सके. इसके हिसाब से भविष्य में सेब सीजन की तैयारी पूरी की जाएगी. जिससे बागवानों सहित कारोबार से जुड़े लोगों को सेब सीजन में दिक्कतों का सामना न करना पड़े. बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने ये बात सेब सीजन की तैयारियों के लिए हितधारकों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही. "इस साल सेब पेटियों की संख्या की अनुमानित गणना प्रस्तुत नहीं की जाएगी. इससे बाजार पर दुष्प्रभाव पड़ता है और बागवानों को नुकसान उठाना पड़ता है. अगले साल से सेब पेटियों की संख्या की अनुमानित गणना वैज्ञानिक पद्धति से की जाएगी." - जगत सिंह नेगी, बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी, बागवानी मंत्री (ETV Bharat) दो सब कमेटियां बनाने का फैसला प्रदेश में हितधारकों को समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए दो सब कमेटी बनाने का फैसला भी लिया गया. इसके तहत एपीएमसी एक्ट-2005 को सख्ती से लागू करने का प्रावधान होगा. वहीं, दूसरी सब कमेटी में एसआईटी गठित करने, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने, नर्सरी के विकास और उच्चस्तरीय अनुसंधान, विभिन्न हितधारकों की समस्याओं के समाधान करने पर ध्यान केंद्रित रहेगा.

छोटे सीए स्टोर बनाने का फैसला सेब सीजन की तैयारियों को लेकर आयोजित हुई बैठक में बड़े सीए स्टोर बनाने की बजाय छोटे सीए स्टोर का निर्माण करने का भी सुझाव रखा गया. ऐसे में इस सुझाव को लेकर सहमति बनी है. इसके तहत ऑटोमेटिक ग्रेडिंग सॉर्टिंग मशीन स्थापित की जाएगी. जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में प्रदेश के सेब की मांग बढ़ेगी. छोटे आकार के सीए स्टोर का निर्माण करने से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा. इसके साथ उनकी सेब की फसल को सीए स्टोर में भी रखा जा सकेगा. इससे हर गांव में सीए स्टोर बनाए जा सकेंगे और बागवानों को भी पूरी सुविधा मिलेगी और उन्हें फसल के अच्छे दाम भी मिलेंगे. इसके साथ ही बागवानी मंत्री ने मार्केट यार्ड के बाहर सेब कारोबारियों के लाइसेंस का डिजिटल डिस्पले करने और इसका उल्लंघन करने वालों के चालान काटे जाने के भी अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं. 22 किलो से ज्यादा सेब वजन पाए जाने पर खैर नहीं प्रदेश में सेब के लिए इस बार भी यूनिवर्सल कार्टन का प्रयोग किया जाएगा. ऐसे में सरकार ने यूनिवर्सल कार्टन में सेब का वजन 22 किलोग्राम से अधिक पाए जाने पर माल जब्त कर चालान किया जाए, इसके लिए आढ़तियों को यूनिवर्सल कार्टन में 22 किलो से अधिक वजन की पेटियां न खरीदने को कहा है. वहीं, बागवानों को भी 22 किलो से अधिक सेब न भरने को कहा गया है. बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने यूरोप की तर्ज पर बागवानों को को-आपरेटिव सोसायटी के गठन के जरिए अपनी फसल आढ़तियों को बेचने का सुझाव भी दिया. "आगामी सेब सीजन के दौरान सभी विभाग मिलकर बेहतर समन्वय से कार्य करें. जिला प्रशासन, पुलिस, लोक निर्माण विभाग और सभी एपीएमसी के अध्यक्ष भी इसमें अपना अहम योगदान दें. सेब सीजन में यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए एक बेहतर पुलिस मानक संचालन प्रक्रिया बनाई जाए, ताकि बागवानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े." - जगत सिंह नेगी, बागवानी मंत्री आयात शुल्क कम करने पर चिंता वहीं, बागवानी संगठनों के प्रतिनिधियों ने सेब के आयात शुल्क पर चिंता व्यक्त की और प्रदेश सरकार से इस मुद्दे को केंद्र के समक्ष उठाने का आग्रह किया. उनका कहना था कि आयात शुल्क कम किए जाने से प्रदेश के बागवानों की आर्थिकी बुरी तरह प्रभावित होगी. ये भी पढ़ें: डेंगू मरीजों के लिए 'संजीवनी' से कम नहीं ये 'अमृत', रोगियों के लिए औषधि है बकरी का दूध, जानें इसके फायदे?

शिमला: हिमाचल में सेब उत्पादन को लेकर अनुमान सटीक नहीं बैठ रहा है. ऐसे में सेब पेटियों के उत्पादन को लेकर गलत अनुमान लगने से मार्किट पर भी इसके दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं. भविष्य में इस तरह से गलत अनुमान की आशंका को दूर करने के लिए सरकार ने अब अगले साल से सेब पेटियों की अनुमानित गणना साइंटिफिक तरीके से करने का फैसला लिया है, ताकि सरकार के सामने सेब उत्पादन को लेकर पहले से स्थिति क्लियर हो सके. इसके हिसाब से भविष्य में सेब सीजन की तैयारी पूरी की जाएगी. जिससे बागवानों सहित कारोबार से जुड़े लोगों को सेब सीजन में दिक्कतों का सामना न करना पड़े. बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने ये बात सेब सीजन की तैयारियों के लिए हितधारकों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही. "इस साल सेब पेटियों की संख्या की अनुमानित गणना प्रस्तुत नहीं की जाएगी. इससे बाजार पर दुष्प्रभाव पड़ता है और बागवानों को नुकसान उठाना पड़ता है. अगले साल से सेब पेटियों की संख्या की अनुमानित गणना वैज्ञानिक पद्धति से की जाएगी." - जगत सिंह नेगी, बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी, बागवानी मंत्री (ETV Bharat) दो सब कमेटियां बनाने का फैसला प्रदेश में हितधारकों को समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए दो सब कमेटी बनाने का फैसला भी लिया गया. इसके तहत एपीएमसी एक्ट-2005 को सख्ती से लागू करने का प्रावधान होगा. वहीं, दूसरी सब कमेटी में एसआईटी गठित करने, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने, नर्सरी के विकास और उच्चस्तरीय अनुसंधान, विभिन्न हितधारकों की समस्याओं के समाधान करने पर ध्यान केंद्रित रहेगा. छोटे सीए स्टोर बनाने का फैसला सेब सीजन की तैयारियों को लेकर आयोजित हुई बैठक में बड़े सीए स्टोर बनाने की बजाय छोटे सीए स्टोर का निर्माण करने का भी सुझाव रखा गया. ऐसे में इस सुझाव को लेकर सहमति बनी है. इसके तहत ऑटोमेटिक ग्रेडिंग सॉर्टिंग मशीन स्थापित की जाएगी. जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में प्रदेश के सेब की मांग बढ़ेगी. छोटे आकार के सीए स्टोर का निर्माण करने से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा. इसके साथ उनकी सेब की फसल को सीए स्टोर में भी रखा जा सकेगा. इससे हर गांव में सीए स्टोर बनाए जा सकेंगे और बागवानों को भी पूरी सुविधा मिलेगी और उन्हें फसल के अच्छे दाम भी मिलेंगे. इसके साथ ही बागवानी मंत्री ने मार्केट यार्ड के बाहर सेब कारोबारियों के लाइसेंस का डिजिटल डिस्पले करने और इसका उल्लंघन करने वालों के चालान काटे जाने के भी अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं. 22 किलो से ज्यादा सेब वजन पाए जाने पर खैर नहीं प्रदेश में सेब के लिए इस बार भी यूनिवर्सल कार्टन का प्रयोग किया जाएगा. ऐसे में सरकार ने यूनिवर्सल कार्टन में सेब का वजन 22 किलोग्राम से अधिक पाए जाने पर माल जब्त कर चालान किया जाए, इसके लिए आढ़तियों को यूनिवर्सल कार्टन में 22 किलो से अधिक वजन की पेटियां न खरीदने को कहा है. वहीं, बागवानों को भी 22 किलो से अधिक सेब न भरने को कहा गया है. बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने यूरोप की तर्ज पर बागवानों को को-आपरेटिव सोसायटी के गठन के जरिए अपनी फसल आढ़तियों को बेचने का सुझाव भी दिया. "आगामी सेब सीजन के दौरान सभी विभाग मिलकर बेहतर समन्वय से कार्य करें. जिला प्रशासन, पुलिस, लोक निर्माण विभाग और सभी एपीएमसी के अध्यक्ष भी इसमें अपना अहम योगदान दें. सेब सीजन में यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए एक बेहतर पुलिस मानक संचालन प्रक्रिया बनाई जाए, ताकि बागवानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े." - जगत सिंह नेगी, बागवानी मंत्री आयात शुल्क कम करने पर चिंता वहीं, बागवानी संगठनों के प्रतिनिधियों ने सेब के आयात शुल्क पर चिंता व्यक्त की और प्रदेश सरकार से इस मुद्दे को केंद्र के समक्ष उठाने का आग्रह किया. उनका कहना था कि आयात शुल्क कम किए जाने से प्रदेश के बागवानों की आर्थिकी बुरी तरह प्रभावित होगी. ये भी पढ़ें: डेंगू मरीजों के लिए 'संजीवनी' से कम नहीं ये 'अमृत', रोगियों के लिए औषधि है बकरी का दूध, जानें इसके फायदे?

Last Updated : June 13, 2025 at 9:39 AM IST