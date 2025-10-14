ETV Bharat / state

बगीचों की रखवाली पर असमंजस की स्थिति! उद्यान विभाग ने वन विभाग को सरेंडर किए अधिकार, जानें कारण

उद्यान विभाग के निदेशक ने इस संदर्भ में पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि राज्य में तेजी से भू माफियाओं द्वारा अवैध रूप से वृक्षों का कटान किया जा रहा है. ऐसे में इसे रोकने के लिए वृक्ष कटान से जुड़े सभी अधिकार वन विभाग के अंतर्गत डीएफओ को दे दिए जाएं, ताकि ऐसी गतिविधियों को रोका जा सके. हालांकि इस पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन इस पत्र के सामने आने के बाद फलदार वृक्षों के कटान से जुड़े अधिकार पर दोनों ही विभागों में बहस शुरू हो गई है.

ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में मौजूद तमाम बगीचे पिछले कुछ समय में तेजी से कम हुए हैं. एक तरफ निर्माण कार्यों के लिए अनुमति लेकर फलदार वृक्षों को काटा जा रहा है तो दूसरी तरफ बड़ी मात्रा में अवैध रूप से भी ऐसे बगीचों पर आरियां चलाई जा रही है. शायद यही कारण है कि ऐसे बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए उद्यान विभाग ने बगीचों की रखवाली से हाथ पीछे खींचने का फैसला किया है और इसके लिए उद्यान विभाग से पत्राचार भी शुरू कर दिया है.

देहरादून: जमीनों पर तेजी से बढ़ते कंक्रीट के जंगलों ने वन क्षेत्रों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है. बगीचों के कटान के लगातार मामले सामने आ रहे हैं. इस बीच उद्यान विभाग का एक ऐसा पत्र सामने आया है, जिसने बगीचों की रखवाली और फल वृक्षों के कटान की जिम्मेदारी पर नई बहस शुरू कर दी है. दरअसल, उद्यान विभाग ने फलदार वृक्षों के कटान से जुड़े सभी अधिकार सरेंडर करते हुए वन विभाग को देने की पेशकश की है.

उद्यान विभाग के पास नहीं कोई सिस्टम: दरअसल, फलदार वृक्षों के कटान की अनुमति के लिए उद्यान विभाग को जिम्मेदारी दी गई है. जिला उद्यान अधिकारी स्तर पर जिले में फलदार वृक्षों को काटे जाने के लिए विचार करने के बाद फैसला लिया जाता है. जिसके चलते न केवल फलदार वृक्षों की निगरानी बल्कि इससे जुड़े अपराध के लिए भी उद्यान विभाग के अधिकारी की जिम्मेदारी बन जाती है. जबकि उद्यान विभाग के पास अपना कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, जिससे विभाग खुद से बड़े स्तर पर इन बगीचों की निगरानी कर सके और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सके.

अधिकार को लेकर असमंजस: इस मामले पर रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी जयराज कहते हैं कि यह बात काफी समय से सामने आती रही है और दो विभागों के पास वृक्षों के अधिकार होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी रहती है. इसलिए यह जरूरी है कि इस पर स्थिति स्पष्ट की जाए और इसकी पूरी जिम्मेदारी वन विभाग को ही दे दी जाए.

दोनों विभागों के बीच होगी चर्चा: इस मामले में उद्यान मंत्री गणेश जोशी कहते हैं कि वृक्षों के अधिकार को लेकर वन विभाग और उद्यान विभाग के बीच में बेहद असमंजस की स्थिति बनी रहती है. कई बार यह देखा गया है कि वन विभाग का अधिकार क्षेत्र नहीं होने के बावजूद वह फलदार वृक्षों को काटे जाने की अनुमति दे देता है. इसी तरह से कुछ मामलों में उद्यान विभाग ने ऐसे वृक्षों को काटने की अनुमति दी है, जो वन विभाग के अंतर्गत आते थे. ऐसे में इसको लेकर चर्चा की जाएगी और जो भी बेहतर होगा, उस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा.

उद्यान विभाग के अधिकारियों को ज्यादा जानकारी: वन विभाग भी मौजूद स्थिति को लेकर असमंजस की स्थिति में है. हालांकि, वन मंत्री सुबोध उनियाल कहते हैं कि फलों के वृक्षों के मामले में उद्यान विभाग के अधिकारियों को वन विभाग से ज्यादा जानकारी रहती है. सुबोध उनियाल यह भी कहते हैं कि पहले उत्तर प्रदेश में वन विभाग के पास ही फलों के वृक्षों के कटान से जुड़ी जिम्मेदारी थी. लेकिन बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यान विभाग को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है. खासतौर पर आम, लीची और अखरोट के वृक्षों को लेकर उद्यान विभाग को अधिकार दिया गया है. लेकिन यदि इसमें उद्यान विभाग यह जिम्मेदारी वन विभाग को देना चाहता है तो इसका परीक्षण करने के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: