आपदा से बागवान हुए बर्बाद! सबसे अधिक सेब की फसल को नुकसान, 404 हेक्टर भूमि भी तबाह

बरसात के मौसम में आपदा से हिमाचल के विभिन्न विभागों की कमर टूट गई है. सबसे अधिक सेब की फसल को नुकसान हुआ है.

Horticulture Damage in Mandi
मंडी में आपदा से सबसे अधिक सेब की फसल को नुकसान (ETV Bharat)
Published : August 22, 2025 at 3:16 PM IST

Updated : August 22, 2025 at 3:33 PM IST

मंडी: हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में बरसात का तांडव जारी है. आपदा से हर एक वर्ग परेशान है. मंडी जिले में आई आपदा में शायद ही ऐसा कोई विभाग होगा, जिसे करोड़ों रुपयों का नुकसान न झेलना पड़ा हो. मंडी जिले में सबसे अधिक बागवानी विभाग को चपत लगी है. फसल तो फसल सैकड़ों हेक्टेयर भूमि भी तबाह हो चुकी है, जिससे जिले में बागवानों की कमर टूट चुकी है.

आपदा से सबसे अधिक बागवानी विभाग तबाह

मंडी जिले में भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं तबाही मची हुई है. इसमें सबसे ज्यादा बागवानों को नुकसान हुआ है. जिले में सेब की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसमें बागवानों को अकेले सेब की फसल पर जहां 32 करोड़ की चपत लगी है, वहीं दूसरी ओर बागवानों की 404 हेक्टर भूमि भी तबाह हो गई है. इस आपदा ने बागवानों की सेब की 75 फीसदी फसल तबाह कर दी है. आपदा अपने साथ बागवानों के लगभग 40 करोड़ रुपए बहा ले गई है.

मंडी में आपदा से बागवान हुए बर्बाद. (ETV Bharat)

सबसे ज्यादा सेब की फसल को नुकसान

इसके अलावा 6 करोड़ के आसपास पॉलीहाऊस को नुकसान हुआ है, जिसमें 5.3 हेक्टेयर भूमि भी आपदा में बह गई है. सेब की फसल को सबसे ज्यादा 80 फीसदी नुकसान जिले के सराज क्षेत्र में हुआ है. बागवानी विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस आपदा में सेब के अलावा भी कई अन्य फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है.

Horticulture Damage in Mandi
हिमाचल में आपदा से बागवान परेशान. (ETV Bharat GFX)

आपदा से अन्य गुठलीदार फलों को भी नुकसान

सेब के अलावा अन्य गुठलीदार फलों को भी नुकसान हुआ है. इसमें बागवानों को 1 करोड़ 63 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि 50 हेक्टेयर तबाह हुई है. विभाग के द्वारा पिछले दो माह के दौरान आई आपदा से नाशपाती 1 लाख 75 हजार रुपए, 3.2 हेक्टेयर भूमि, बादाम 80 हजार, 1.28 हेक्टेयर भूमि, आम 9 लाख 38 हजार रुपए, 23.6 हेक्टेयर भूमि, अनार 2 लाख 60 हजार रुपए, 0.8 हेक्टेयर भूमि, स्ट्रिस फल 8 लाख 22 हजार, 15.8 हेक्टेयर भूमि, अमरूद 7 लाख 25 हजार, 8 हेक्टेयर भमि, खजूर 9 लाख 27 हजार, 2.5 हेक्टेयर भूमि, पॉलीहाऊस 5 करोड़ 67 लाख रुपए और 5.3 हेक्टेयर भूमि के नुकसान का आकलन किया गया है.

Horticulture Damage in Mandi
मंडी में आपदा से बर्बाद हुए बागवान (ETV Bharat)
फसलआपदा से नुकसानआपदा से तबाह भूमि
नाशपाती 1 लाख 75 हजार रुपए3.2 हेक्टेयर
बादाम80 हजार1.28 हेक्टेयर
आम 9 लाख 38 हजार रुपए23.6 हेक्टेयर
अनार2 लाख 60 हजार रुपए0.8 हेक्टेयर
सिट्रस फल 8 लाख 22 हजार15.8 हेक्टेयर
अमरूद7 लाख 25 हजार8 हेक्टेयर
खजूर 9 लाख 27 हजार2.5 हेक्टेयर

बागवानी विभाग को अब तक इतना नुकसान

उद्यान विभाग जिला उप निदेशक संजय गुप्ता ने बताया कि, इस आपदा से बागवानी विभाग को अभी तक कुल 39 करोड़ 60 लाख की क्षति हो चुकी है, जिसमें 570 से अधिक हेक्टेयर भूमि इस आपदा में नष्ट हो गई है. कुल मिलाकर 1 लाख 20 हजार फलदार पौधे तबाह हो चुके हैं, जिससे 500 मीट्रिक टन उत्पादन प्रभावित हुआ है.

Horticulture Damage in Mandi
आपदा से सबसे अधिक बागवानी विभाग तबाह (ETV Bharat)

उद्यान विभाग की टीम कर रही आपदा से हुए नुकसान का आकलन

वहीं, मंडी जिले के उद्यान विभाग के उप निदेशक संजय गुप्ता ने बताया कि, पिछले 2 महीने से हो रहे इस नुकसान का आकलन विभाग की टीमों के द्वारा लगातार किया जा रहा है. इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों के माध्यम से सरकार को भी भेजी जा रही है. आपदा में हुए नुकसान की राशि स्वीकृत होते ही प्रभावित बागवानों को तय नियमों के आधार पर मुआवजा राशि विभाग के द्वारा जल्द ही वितरित कर दी जाएगी. इसके अलावा जिन बागवानों ने पीएम फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा करवाया है, वह बागवान नुकसान की बिमित राशि संबंधित बीमा कंपनी से प्राप्त कर सकते हैं.

Horticulture Damage in Mandi
आपदा से सबसे अधिक सेब की फसल को नुकसान. (ETV Bharat)

