उत्तराखंड में आपदा से औद्यानिक फसलों को भारी नुकसान, 12549.52 हेक्टेयर फसल हुआ तबाह!

उत्तराखंड में आपदा से तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही औद्यानिक फसलों को नुकसान पहुंचा है. जानिए किस जिले में कितना हेक्टेयर फसल बर्बाद हुआ?

Horticultural crops
आपदा से फसलों को नुकसान (फोटो- ETV Bharat GFX)
ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 25, 2025 at 4:58 PM IST

रोहित कुमार सोनी, देहरादून: उत्तराखंड में इस साल मानसून सीजन के दौरान तमाम क्षेत्रों में भारी तबाही मची. इस आपदा में लगभग हर विभाग प्रभावित हुआ है. जिसमें खासकर लोक निर्माण विभाग, पेयजल विभाग, बिजली विभाग, राजस्व विभाग समेत अन्य विभाग शामिल हैं. आपदा में औद्यानिक फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है.

उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग की मानें तो इस साल मानसून सीजन के दौरान करीब 2,500 करोड़ रुपए की आर्थिक क्षति हुई है. जिसके चलते उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार से राहत पैकेज भी मांगा. जिसके चलते 1,200 करोड़ रुपए की तात्कालिक आर्थिक मदद राज्य को मिली. जिससे ध्वस्त हो चुकी इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जा सके.

जानकारी देते कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी (वीडियो- ETV Bharat)

औद्यानिक फसलों को आपदा से भारी नुकसान: वहीं, तमाम क्षेत्रों में हुई भारी बारिश के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही औद्यानिक फसलों (Horticultural Crops) को भी बड़ा नुकसान हुआ है. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के मुताबिक, आपदा की वजह से राज्य के 12549.52 हेक्टेयर औद्यानिक फसलों की क्षति हुई है. इसमें से 5054.65 हेक्टेयर भूमि पर लगी 33 फीसदी से ज्यादा औद्यानिक फसल बर्बाद हो गई है.

Horticultural crops
आपदा में खेतों को नुकसान (फाइल फोटो- ETV Bharat)

जबकि, 7494.87 हेक्टेयर भूमि पर लगी करीब 33 फीसदी से कम औद्यानिक फसल बर्बाद हो गई है. मानसून के दौरान आई आपदा की वजह से 6,873 किसान प्रभावित हुए हैं. विभाग का अनुमान है कि करीब 5321.73 लाख रुपए का नुकसान हुआ है. प्राकृतिक आपदा की वजह से तमाम जिलों में विभागीय परिसंपत्तियों को 168.90 लाख रुपए का नुकसान हुआ है.

Disaster Damage Crops in Uttarakhand
सेब की फसल पर मौसम की मार (फाइल फोटो- ETV Bharat)

"कृषि और उद्यान में हुए नुकसान का अभी सही आकलन किया जा रहा है. रोजाना नुकसान की मॉनिटरिंग की रही है. औद्योनिक फसलों के करीब 5,100 हेक्टेयर भूमि और कृषि सेक्टर में करीब 3,800 हेक्टेयर भूमि के फसलों को नुकसान हुआ है. ऐसे में कृषि सेक्टर में 33 फीसदी से ज्यादा फसलों को नुकसान पहुंचता है तो भारत सरकार ने मानकों के आधार पर मुआवजा दिया जाता है. साथ ही औद्यानिक सेक्टर में इंश्योरेंस कंपनी के जरिए मुआवजा दिया जा रहा है."- गणेश जोशी, कृषि एवं उद्यान मंत्री, उत्तराखंड

इन जिलों में औद्यानिक फसलों को हुआ भारी नुकसान-

  • देहरादून जिले में प्राकृतिक आपदा की वजह से 965.5 हेक्टेयर भूमि पर लगाए गए औद्यानिक फसलों को नुकसान पहुंचा है. जिससे 2,150 किसान प्रभावित हुए हैं और 179.90 लाख की क्षति हुई है.
  • उत्तरकाशी जिले में प्राकृतिक आपदा की वजह से 7507.69 हेक्टेयर भूमि पर लगाए गए औद्यानिक फसलों को नुकसान पहुंचा है. जिससे 2,350 किसान प्रभावित हुए हैं और 4746.28 लाख की क्षति हुई है.
  • टिहरी जिले में प्राकृतिक आपदा की वजह से 3,191 हेक्टेयर भूमि पर लगाए गए औद्यानिक फसलों को नुकसान पहुंचा है. जिससे 85 किसान प्रभावित हुए हैं और 163.08 लाख की क्षति हुई है.
  • नैनीताल जिले में प्राकृतिक आपदा की वजह से 379.20 हेक्टेयर भूमि पर लगाए गए औद्यानिक फसलों को नुकसान पहुंचा है. जिससे 1,200 किसान प्रभावित हुए हैं और 21.84 लाख की क्षति हुई है.
  • चंपावत जिले में प्राकृतिक आपदा की वजह से 119.40 हेक्टेयर भूमि पर लगाए गए औद्यानिक फसलों को नुकसान पहुंचा है। जिससे 341 किसान प्रभावित हुए हैं और 13.43 लाख की क्षति हुई है.

