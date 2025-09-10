ETV Bharat / state

भीषण हादसा : बेकाबू होकर पलटा ट्रोला, फ्लाईओवर से नीचे गिरे कट्टो के नीचे दबने से दो की मौत

कोटा ग्रामीण पुलिस के कैथून थानाधिकारी संदीप शर्मा ने बताया कि दुर्घटना शाम 7:30 बजे के आसपास हुई. नेशनल हाईवे 27 जगन्नाथपुरा में बने हुए नेशनल हाईवे के फ्लाईओवर पर हुई. एक ट्रोला कोटा से बारां की तरफ जा रहा था. इस ट्रोले में सोयाबीन की चुरी से भरे हुए कट्टे रखे हुए थे, जो अनियंत्रित होकर पलट गया.

कोटा: नेशनल हाईवे 27 पर भीषण सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें एक ट्रोला अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गया. इसमें रखे हुए कट्टे फ्लाईओवर से नीचे गिर गए, जिसमें दबने से बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई.

इसके बाद इसमें से कट्टे फ्लाईओवर के ऊपर से नीचे गिर गए, जिनके नीचे गुजर रहे बाइक सवार दो लोग दब गए. इन मृतकों में मूल रूप से झालावाड़ जिले के घाटोली निवासी 25 वर्षीय नरेंद्र और 22 वर्षीय रवि हैं. दोनों वर्तमान में वहीं रह रहे थे, जिस गांव जगन्नाथपुरा में दुर्घटना हुई है. दोनों मृतकों को एमबीएस अस्पताल भेज दिया गया है. उनके परिजनों के आने के बाद गुरुवार को पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. इस दुर्घटना के बाद मौके से ट्रोला चालक व अन्य सवार फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है.

ग्रामीणों ने हटाए कट्टे, फिर निकले युवक : सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय पार्षद देवेंद्र शर्मा का कहना है कि ट्रोले से करीब 150 से 200 कट्टे ऊपर से नीचे गिर गए थे. यहां से बाइक सवार दो लोग जा रहे थे. कट्टे अचानक से उनके ऊपर ही आ गिरे. इसके बाद पूरा गांव उमड़ गया और इन कट्टों को हटाया गया. ग्रामीणों ने काफी मशक्कत की और इसके बाद इन भारी भरकम कट्टों को हटाया गया, तब जाकर दोनों युवकों को बाहर निकाला गया, जिन्हें पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से एमबीएस हॉस्पिटल भेजा, जहां पर उनको मृत घोषित किया गया है.

पहले जाम हो गया हाईवे, एक लेन से निकला ट्रैफिक : स्थानीय सतीश भारद्वाज का कहना है कि सूचना मिलने के बाद नेशनल हाईवे 27 की एक लेन जाम हो गई थी. ऐसे में काफी देर तक यातायात रुक रहा. ट्रैफिक को दूसरी तरफ डायवर्ट किया गया, जिसमें आने और जाने के ट्रैफिक को एक लेन से ही निकाला गया है. दूसरी तरफ यह भी संभावना जताई जा रही थी कि इस ट्रोले के नीचे कोई वाहन सवार भी दब गया है. ऐसे में ट्रोले को बड़ी क्रेन बुलाकर हटाया गया. हालांकि, उसके नीचे से कोई नहीं निकला है.