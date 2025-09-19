धमतरी में भीषण हादसा, बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत, नहीं पहने थे हेलमेट
धमतरी में भखारा थाना क्षेत्र अंतर्गत ये घटना हुई है. इस क्षेत्र में बड़ी गाड़ियों का दबाव ज्यादा रहता है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 19, 2025 at 8:11 AM IST
धमतरी: जिले में लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं. इन हादसों में लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं. देर रात फिर एक हादसे ने लोगों का दिल दहला दिया है. भीषण सड़क हादसे में दो बाइक सवार युवकों की मौत हो गई है. भखारा थाना क्षेत्र अंतर्गत ये घटना हुई है.
बाइक सवार युवकों की एक्सीडेंट में गई जान: जानकारी के अनुसार रायपुर-धमतरी पुराने मार्ग में गुजरा गांव के नजदीक पेट्रोल पंप के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. इस हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई है. किसी अज्ञात वाहन ने इन्हें जोरदार टक्कर मार दी. मौके पर ही बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई. घटना की सूचना लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भिजवाया.
आरोपी गाड़ी चालक फरार: भखारा थाना प्रभारी प्रमोद अमलतास ने बताया कि गुजरा के पास रोड एक्सीडेंट की सूचना मिली थी. मौके पर पुलिस टीम भेजी गई थी. अज्ञात वाहन की ठोकर से दरगाहन के रहने वाले बलराज पटेल 19 वर्ष और पोखन यादव 30 वर्ष की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है. मामले की जांच की जा रही है. आरोपी फरार है. सीसीटीवी के जरिए आरोपी का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.
बता दें कि भखारा मार्ग में बड़ी गाड़ियों का दबाव ज्यादा है. इस मार्ग पर लगातार सड़क हादसे की शिकायत मिलते रहती है.
गाड़ी चलाते समय हेलमेट जरूर पहनें: सड़क सुरक्षा को लेकर धमतरी पुलिस और ट्रैफिक पुलिस लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाती रहती है. टू व्हीलर चालकों को हेलमेट और फोर व्हीलर गाड़ी चालकों को ड्राइव करते समय सीट बेल्ट बांधने को कहा जाता है. लेकिन फिर भी लोग लापरवाही बरतते हैं. धमतरी में बीती रात हुए सड़क हादसे में भी ऐसा ही लापरवाही सामने आई है. बाइक सवार दोनों युवकों ने हेलमेट नहीं पहना था. जिसका खामियाजा उन्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ा.