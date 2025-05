ETV Bharat / state

मसूरी देहरादून मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, कार ने बाइक सवारों को मारी टक्कर - ROAD ACCIDENT IN MUSSOORIE

मसूरी देहरादून मार्ग पर भीषण सड़क हादसा ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 18, 2025 at 7:33 PM IST | Updated : May 18, 2025 at 8:17 PM IST 1 Min Read

मसूरी: पहाड़ों में सड़क हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं. ताजा मामला पहाड़ों की रानी मसूरी से सामने आया है. यहां मसूरी देहरादून मार्ग पर आज एक भीषण सड़क हादसा हुआ. यहां एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी और एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गये हैं. घायलों को निजी वाहन से मैक्स अस्पताल भेजा गया. घटना के बाद कार में सवार चार लोग घटनास्थल से फरार हो गये. बताया जा रहा है कि चारों लोग नशे की हालत में थे. मसूरी देहरादून मार्ग पर हुई इस घटना में बाइक सवार देव निवासी बीकानेर राजस्थान तथा देवेंद्र निवासी उपरोक्त में से देव को गंभीर चोटें आई हैं. जिसे तुरंत निजी वाहन से अस्पताल भिजवाया गया. अन्य मामूली रूप से चोटिल देवेंद्र उपरोक्त तथा स्कूटी सवार निखिल पुत्र अर्जुन कुमार निवासी ब्रह्मपुरी पटेलनगर , ऋषभ पुत्र महेंद्र निवासी रेस्ट कैंप देहरादून को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया.

मसूरी देहरादून मार्ग पर भीषण सड़क हादसा (ETV BHARAT) बताया जा रहा है कि मसूरी देहरादून मार्ग पर रफ्तार से कहर बरपाने वाला यूपी के रामपुर का रहने वाला है. जिसकी पहचान भूरा पुत्र जाहिद निवासी शाहबाद जिला रामपुर यूपी के रूप में हुई है. घटना के बाद आरोपी कार चालक मौके से फरार हो गया था. जिसे अब पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. पढ़ें- ऋषिकेश-गंगोत्री हाईवे यात्री वाहन की पिकअप से टक्कर, गुजरात के यात्री घायल, एक को गंभीर चोट -

