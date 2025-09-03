दौसा: जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया. जानकारी के अनुसार राजस्थान पुलिस की एक बस आगे चल रहे ट्रक में पीछे से घुस गई. हादसा इतना भीषण था कि बस का आगे का केबिन पूरी तरह चकनाचूर हो गया और उसमें बैठे पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए. हादसा जिले के सदर थाना इलाके में स्थित कालाखो के पास बुधवार को हुआ.

बताया जा रहा है कि यह पुलिस बस बीकानेर से धौलपुर जा रही थी. बस में कुख्यात हार्डकोर बदमाश धर्मेंद्र उर्फ लुक्का को लेकर पुलिस टीम रवाना हुई थी. बस में कुल सात पुलिसकर्मी और ड्राइवर मौजूद थे. रास्ते में अचानक यह हादसा हो गया, जिसमें एक एएसआई, एक कमांडो और बस ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए. तीनों की हालत नाजुक बताई जा रही है और उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत जयपुर रेफर किया गया है.

दौसा में भीषण सड़क हादसा (ETV Bharat Dausa)

कड़ी मशक्कत के बाद बस पुलिसकर्मियों को निकाला बाहर : हादसे में अन्य चार पुलिसकर्मियों सहित कुल सात लोग घायल हुए हैं. इनमें हार्डकोर बदमाश लुक्का को भी मामूली चोटें आई हैं. फिलहाल, कुल पांच घायलों का उपचार दौसा और सिकंदरा के अस्पतालों में जारी है. हादसे की सूचना मिलते ही सदर थाने के एएसआई भीखाराम जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालने का कार्य शुरू किया. चूंकि बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था, इसलिए राहत-बचाव कार्य में पुलिसकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी.

हादसे की सूचना पर पहुंचे पुलिस अधिकारी : घटना की जानकारी पर डीएसपी रवि प्रकाश शर्मा भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया था, जिसे पुलिस ने वन-वे कर धीरे-धीरे खुलवाया. डीएसपी रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि सभी घायलों को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है और गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि हादसे के सही कारणों की जांच की जा रही है.

हादसे के बाद से पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है. हालांकि, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी कारणों और सड़क की स्थिति की भी जांच की जाएगी. दौसा का यह बड़ा हादसा एक बार फिर से सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है. पुलिस एस्कॉर्ट वाहनों की सुरक्षा, चालकों की सावधानी और सड़क पर चलने वाले भारी वाहनों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर अब जिम्मेदारी तय करने की मांग उठने लगी है.