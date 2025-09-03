ETV Bharat / state

भीषण सड़क हादसा : पुलिस बस ट्रक में घुसी, हार्डकोर बदमाश लुक्का समेत सात घायल - DAUSA ROAD ACCIDENT

दौसा जिले में भीषण सड़क हादसा. पुलिस की बस आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी. हार्डकोर बदमाश को लेकर पुलिस टीम रवाना हुई थी.

Road Accident in Dausa
पुलिस बस ट्रक में घुसी (ETV Bharat Dausa)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 3, 2025 at 1:09 PM IST

3 Min Read

दौसा: जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया. जानकारी के अनुसार राजस्थान पुलिस की एक बस आगे चल रहे ट्रक में पीछे से घुस गई. हादसा इतना भीषण था कि बस का आगे का केबिन पूरी तरह चकनाचूर हो गया और उसमें बैठे पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए. हादसा जिले के सदर थाना इलाके में स्थित कालाखो के पास बुधवार को हुआ.

बताया जा रहा है कि यह पुलिस बस बीकानेर से धौलपुर जा रही थी. बस में कुख्यात हार्डकोर बदमाश धर्मेंद्र उर्फ लुक्का को लेकर पुलिस टीम रवाना हुई थी. बस में कुल सात पुलिसकर्मी और ड्राइवर मौजूद थे. रास्ते में अचानक यह हादसा हो गया, जिसमें एक एएसआई, एक कमांडो और बस ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए. तीनों की हालत नाजुक बताई जा रही है और उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत जयपुर रेफर किया गया है.

दौसा में भीषण सड़क हादसा (ETV Bharat Dausa)

कड़ी मशक्कत के बाद बस पुलिसकर्मियों को निकाला बाहर : हादसे में अन्य चार पुलिसकर्मियों सहित कुल सात लोग घायल हुए हैं. इनमें हार्डकोर बदमाश लुक्का को भी मामूली चोटें आई हैं. फिलहाल, कुल पांच घायलों का उपचार दौसा और सिकंदरा के अस्पतालों में जारी है. हादसे की सूचना मिलते ही सदर थाने के एएसआई भीखाराम जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालने का कार्य शुरू किया. चूंकि बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था, इसलिए राहत-बचाव कार्य में पुलिसकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी.

पढ़ें : सड़क हादसे में राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी घायल, ड्राइवर-PA को भी लगी चोट, 4 डिटेन - DEEPTI MAHESHWARI ACCIDENT

हादसे की सूचना पर पहुंचे पुलिस अधिकारी : घटना की जानकारी पर डीएसपी रवि प्रकाश शर्मा भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया था, जिसे पुलिस ने वन-वे कर धीरे-धीरे खुलवाया. डीएसपी रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि सभी घायलों को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है और गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि हादसे के सही कारणों की जांच की जा रही है.

हादसे के बाद से पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है. हालांकि, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी कारणों और सड़क की स्थिति की भी जांच की जाएगी. दौसा का यह बड़ा हादसा एक बार फिर से सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है. पुलिस एस्कॉर्ट वाहनों की सुरक्षा, चालकों की सावधानी और सड़क पर चलने वाले भारी वाहनों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर अब जिम्मेदारी तय करने की मांग उठने लगी है.

दौसा: जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया. जानकारी के अनुसार राजस्थान पुलिस की एक बस आगे चल रहे ट्रक में पीछे से घुस गई. हादसा इतना भीषण था कि बस का आगे का केबिन पूरी तरह चकनाचूर हो गया और उसमें बैठे पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए. हादसा जिले के सदर थाना इलाके में स्थित कालाखो के पास बुधवार को हुआ.

बताया जा रहा है कि यह पुलिस बस बीकानेर से धौलपुर जा रही थी. बस में कुख्यात हार्डकोर बदमाश धर्मेंद्र उर्फ लुक्का को लेकर पुलिस टीम रवाना हुई थी. बस में कुल सात पुलिसकर्मी और ड्राइवर मौजूद थे. रास्ते में अचानक यह हादसा हो गया, जिसमें एक एएसआई, एक कमांडो और बस ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए. तीनों की हालत नाजुक बताई जा रही है और उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत जयपुर रेफर किया गया है.

दौसा में भीषण सड़क हादसा (ETV Bharat Dausa)

कड़ी मशक्कत के बाद बस पुलिसकर्मियों को निकाला बाहर : हादसे में अन्य चार पुलिसकर्मियों सहित कुल सात लोग घायल हुए हैं. इनमें हार्डकोर बदमाश लुक्का को भी मामूली चोटें आई हैं. फिलहाल, कुल पांच घायलों का उपचार दौसा और सिकंदरा के अस्पतालों में जारी है. हादसे की सूचना मिलते ही सदर थाने के एएसआई भीखाराम जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालने का कार्य शुरू किया. चूंकि बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था, इसलिए राहत-बचाव कार्य में पुलिसकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी.

पढ़ें : सड़क हादसे में राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी घायल, ड्राइवर-PA को भी लगी चोट, 4 डिटेन - DEEPTI MAHESHWARI ACCIDENT

हादसे की सूचना पर पहुंचे पुलिस अधिकारी : घटना की जानकारी पर डीएसपी रवि प्रकाश शर्मा भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया था, जिसे पुलिस ने वन-वे कर धीरे-धीरे खुलवाया. डीएसपी रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि सभी घायलों को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है और गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि हादसे के सही कारणों की जांच की जा रही है.

हादसे के बाद से पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है. हालांकि, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी कारणों और सड़क की स्थिति की भी जांच की जाएगी. दौसा का यह बड़ा हादसा एक बार फिर से सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है. पुलिस एस्कॉर्ट वाहनों की सुरक्षा, चालकों की सावधानी और सड़क पर चलने वाले भारी वाहनों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर अब जिम्मेदारी तय करने की मांग उठने लगी है.

For All Latest Updates

TAGGED:

ROAD ACCIDENT IN DAUSASEVERAL POLICEMEN INJUREDHARDCORE CRIMINAL INJUREDDAUSA ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

गणेश विसर्जन करते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, जानें बप्पा के विदाई की विधि और नियम

राहुल गांधी की 'हाइड्रोजन बम' की चेतावनी के बाद BJP ने दो वोटर आईडी को लेकर पवन खेड़ा पर निशाना साधा

शारदीय नवरात्रि में हाथी पर सवार होकर आ रहीं मां दुर्गा, जानें शुभ या अशुभ संकेत

रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, इन वेतन खाता धारकों को मिलेगा 1 करोड़ का दुर्घटना बीमा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.