कांकेर में खौफनाक क्राइम, लापता नाबालिग लड़के का हुआ मर्डर, आरोपी दोस्त अरेस्ट - HORRIBLE MURDER IN KANKER

कांकेर में नाबालिग लड़के की हत्या ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 19, 2025 at 6:08 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 6:46 PM IST 2 Min Read

कांकेर: छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर कांकेर में क्राइम की एक खौफनाक घटना हुई है. यहां बीते चार दिनों से एक नाबालिग लड़का लापता था. लड़के की परिवार वालों के खोजबीन की. उसके बाद लापता लड़के की पुलिस ने खोजबीन शुरू की तो उसकी लाश लखनपुरी क्षेत्र के गढ़िया पहाड़ में मिली. लड़के का दोस्त ही निकला हत्यारा: इस केस में पुलिस ने जांच की मृत नाबालिक का दोस्त की उसका हत्यारा निकला. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी नाबालिग को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ करने लगी. आरोपी लड़के ने किस वजह से अपने नाबालिग दोस्त की हत्या की इस वजह का खुलासा नहीं हो पाया है. कांकेर के एसपी का बयान (ETV BHARAT)

