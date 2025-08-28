उत्तरकाशी: उत्तरकाशी-टिहरी सीमा पर स्थित नगुण के समीप पहाड़ी से अचानक भारी भूस्खलन हुआ. जिसके कारण गंगोत्री हाईवे आवाजाही के लिए बंद हो गया. इस कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई हैं, हालांकि दोनों ओर वहां पर मशीनें तैनात की गई हैं. लगातार आ रहे पत्थरों के कारण हाईवे को खोलने में परेशानी हो रही है. गंगोत्री हाईवे पर डबरानी के समीप भूस्खलन होने के कारण सड़क पर आवाजाही करीब चार घंटे बंद रही. मौके पर मौजूद बीआरओ की मशीनरी ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबा हटाकर वहां पर आवाजाही शुरू करवाई. दूसरी ओर हर्षिल में तेलगाड में ह्यूमपाईप लगाकर गंगोत्री हाईवे पर आवाजाही शुरू करवाने का प्रयास कर रहे हैं. साथ ही हर्षिल झील में डूबी सड़क में लगातार मलबा डालकर सड़क खोलने को प्रयास किया जा रहा है.

जनपद में साफ मौसम में भी पहाड़ियों से भूस्खलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है. इस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. पूर्वाहन में पहले डबरानी में भूस्खलन होने के कारण गंगोत्री हाईवे करीब चार घंटे बंद रहा. वहीं दूसरी ओर बृहस्पतिवार शाम को उत्तरकाशी-टिहरी सीमा पर स्थित नगुण में पहाड़ी से भारी भूस्खलन देखने को मिला.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वहां पर पहले धीरे-धीरे हुए भूस्खलन को देखते हुए दोनों ओर वाहनों को रोक दिया गया. उन्होंने कहा अगर अचानक पहाड़ी से भूस्खलन होता तो वहां पर बड़ा हादसा हो सकता था. मौसम साफ होने के कारण वाहनों की अच्छी संख्या में आवाजाही हो रही थी. दोनों ओर खड़ी मशीनों को गंगोत्री हाईवे खोलने में समस्या हो रही है. पहाड़ी से लगातार बोल्डर आ रहे हैं. वहीं गंगोत्री हाईवे पर डबरानी पर पहाड़ी से हो रहा भूस्खलन बीआरओ और प्रशासन के लिए लगातार मुसीबत बना हुआ है. करीब चार दिन पूर्व वहां पर अचानक मलबा आने के कारण उसमें दबने से दो स्थानीय युवकों की मौत हो गई थी.

वहीं बृहस्पतिवार पूर्वाहन में साफ मौसम में भी वहां पर पहाड़ी से बहुत ही खतरनाक भूस्खलन हुआ. इस कारण वहां पर आवाजाही करीब चार घंटे बंद रही. बीआरओ की मशीनरी ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबा हटाकर वहां पर आवाजाही शुरू करवाई. उसके बाद हर्षिल घाटी में राहत साम्रगी पहुंच पाई. दूसरी ओर हर्षिल झील में डूबे गंगोत्री हाईवे पर लगातार मलबा डालकर आवाजाही शुरू करने की कोशिश की जा रही है. साथ ही तेलगाड में ह्यूमपाईप लगाए जा रहे हैं, जिससे कि भारत-चीन अंतराष्ट्रीय सीमा और गंगोत्री धाम पर आवाजाही शुरू हो सके. हर्षिल में भागीरथी नदी से हो रहे कटाव की सुरक्षा के लिए वायरक्रेट दीवारों को लगाने का कार्य जारी है.

