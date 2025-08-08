कवर्धा: छत्तीसगढ़ में रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है. गरियाबंद का एक परिवार शुक्रवार को पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनकर कार से लौट रहा था. चिल्फी घाटी में उनकी कार हादसे का शिकार हो गई. इस दुर्घटना में 8 लोग घायल हो गए हैं. जिसमें 4 की हालत बेहद गंभीर है. कार सवार सभी लोग गरियाबंद के निवासी हैं.

चिल्फी घाटी में पेड़ से टकराई कार: एमपी के बिजोरा में पंडित प्रदीप मिश्रा का शिव महापुराण कथा चल रहा था. इसी कथा में शामिल होने के बाद परिवार बिजोरा से गरियाबंद वापस लौट रहा था. तभी चिल्फी घाटी में उनकी कार बेकाबू हो गई. ड्राइवर कार पर संतुलन स्थापित नहीं कर पाया. उसके बाद कार पेड़ से जा टकराई. घटना के बाद चीख पुकार मच गई.

कवर्धा में पेड़ से टकराई कार (ETV BHARAT)

स्थानीय लोगों ने चलाया बचाव कार्य: चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे. फिर घायलों को कार के अंदर से बाहर निकाला गया. पुलिस को घटना की सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने डायल 112 की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया.

दुर्घटना में कार में सवार 8 लोग घायल हुए हैं. जिसमें 4 लोगों को गंभीर चोटें आई है. जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं. ग्रामीणों की सूचना पर डॉयल 112 की पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचे कर सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया. वहीं गंभीर रूप से घायलों को बोड़ला अस्पताल रेफर किया गया है- उमाशंकर राठौर , चिल्फी थाना प्रभारी

तेज रफ्तार की वजह से हादसा: कवर्धा पुलिस और चिल्फी थाना प्रभारी उमाशंकर राठौर ने घटना स्थल का मुआयना किया. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि कार तेज रफ्तार की वजह से हादसे का शिकार हुआ है. इसमें कुल 10 लोग सवार थे. जिसमें चार लोगों को ज्यादा चोटें आई है. जबकि चार लोग मामूली रूप से घायल हैं. गंभीर रूप से घायल लोगों को बोड़ला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया गया है. घायल सभी लोग गरियाबंद जिले के रहने वाले हैं और एक ही परिवार के सदस्य हैं.