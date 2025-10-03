ETV Bharat / state

शिमला में रंगड़ों के झुंड का लोगों पर हमला, एक की मौत, 2 घायल

रंगड़ों के हमले में एक व्यक्ति की मौत हई गई, जबकि 2 महिलाएं घायल हुई है,

रंगड़ों के हमले में एक की मौत
रंगड़ों के हमले में एक की मौत (कॉन्सेप्ट इमेज)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 3, 2025 at 2:53 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: ज़िले के रामपुर उपमंडल के जुली गांव में बुधवार शाम एक दर्दनाक हादसा पेश आया. खेतों में घास काट रहे तीन ग्रामीणों पर अचानक रंगड़ों ने हमला कर दिया. इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो महिलाएं घायल हो गईं. घटना बुधवार शाम करीब 5 बजे की है, जब जुली गांव निवासी 48 वर्षीय कोक चंद अपनी पत्नी मीना देवी और गांव की महिला संतू देवी के साथ खेतों में घास काट रहे थे. घास काटने के बाद तीनों उसे एक पेड़ के पास रख रहे थे कि तभी पेड़ पर बने छत्ते से सैकड़ों रंगड़ निकलकर उन पर टूट पड़े.

डंक लगने के बाद तीनों ने भागकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गए. परिजन तुरंत उन्हें खनेरी अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान कोक चंद की मौत हो गई. अस्पताल प्रशासन ने घटना की सूचना पुलिस को दी. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर परिजनों और पंचायत प्रतिनिधियों से पूछताछ की. डीएसपी नरेश शर्मा ने बताया कि मृतक के शरीर पर बाहरी चोट के निशान नहीं थे, लेकिन रंगड़ों के डंक के निशान, लाल-नील धब्बे और सूजन पाई गई. शव का पोस्टमॉर्टम करवाने के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया.' रंगड़ों के हमले में कोक चंद के निधन के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई.

क्या है रंगड़

रंगड़ एक प्रकार का कीट होता है. भारत में इसे ततैया, बरैया, गंधेली आदि के नामों से भी जाना जाता है. वैज्ञानिक दृष्टि से हायमेनोप्टेरा गण और आपोक्रिटा उपगण का हर वह कीट होता है जो चींटी या मक्खी न हो. कुछ जानी-मानी रंगड़ जातियां छत्तों में रहती हैं और जिसमें एक अंडे देने वाली रानी होती है और अन्य सभी रंगड़ कर्मी होते हैं. लेकिन अधिकतर रंगड़ अकेले रहते हैं. अकेले रहने वाले बहुत से रंगड़ों की मादाएं अन्य कीटों को डंक मारकर उनके जीवित लेकिन मूर्छित शरीरों में अंडे देती हैं. जिनसे शिशु निकलने पर वे उस कीट को खा जाते हैं. इस कारणवश कृषि में कई फसलों का नाश करने वाले कीटों की रोकथाम में रंगड़ों का बहुत महत्व होता है.

आईजीएमसी शिमला में मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. उशेन्द्र शर्मा ने ईटीवी भारत के साथ बातचीत में बताया था कि 'रंगड़ काफी खतरनाक होते हैं और इनके काटने से मौत भी हो सकती है. उन्होंने कहा कि रंगड़ मधुमक्खी की प्रजाति है. लेकिन यह थोड़े बड़े होते हैं और झुंड में चलते हैं. उन्होंने कहा कि एक या दो रंगड़ का काटना इतना हानिकारक नहीं है. लेकिन जब रंगड़ गले और चेहरे पर काटते हैं तो एक प्रकार का टॉक्सिन बनाते हैं, जो जानलेवा होता है. उन्होंने कहा कि रंगड़ के काटने पर अगर व्यक्ति को तुरंत अस्पताल न पहुंचाया जाए तो उसकी मौत भी सकती है.'

इसलिए जानलेवा हैं रंगड़

उशेंद्र शर्मा ने बताया था कि रंगड़ हमेशा झुंड में चलते हैं. ज्यादातर मामलों में रंगड़ व्यक्ति के गले और चेहरे पर ही डंक मारते है. क्योंकि शरीर के ये हिस्से अक्सर ढके नहीं होते और खुले होने के चलते रंगड़ इन हिस्सों पर हमला कर देते हैं. जहां भी रंगड डंक मारता है उस भाग पर दर्द, जलन और सूजन होने लगती है. रंगड के डंक में एक प्रकार का जहर होता है और इसके काटने से शरीर में भी जहर बनने लगता है, जो किडनी पर असर डालता है. जिससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है.

ये भी पढ़ें: रंगड़ों के काटने से भी हो सकती है आपकी मौत, ऐसे करें बचाव

For All Latest Updates

TAGGED:

WHAT TO DO DURING HORNET ATTACKHORNET ATTACK IN RAMPURHORNET ATTACK SHIMLADEATH DUE TO HORNET ATTACKHORNET ATTACK SHIMLA RAMPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आखिर क्यों विजयदशमी के दिन अतंरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का होता है आगाज, जानें इसके पीछे की कहानी और इतिहास

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जल्द करवा लें e-KYC, वरना लिस्ट से कट जाएगा आपका नाम!

कुलदेवी माता टौणी देवी जी का 350‌ वर्ष पुराना मंदिर, यहां पत्थर टकराने से पूरी होती है मनोकामना!

हिमाचल के इस मंदिर में एक साथ दर्शन नहीं कर सकते पति-पत्नी, हो जाता है ये 'अनर्थ'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.