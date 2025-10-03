ETV Bharat / state

शिमला में रंगड़ों के झुंड का लोगों पर हमला, एक की मौत, 2 घायल

शिमला: ज़िले के रामपुर उपमंडल के जुली गांव में बुधवार शाम एक दर्दनाक हादसा पेश आया. खेतों में घास काट रहे तीन ग्रामीणों पर अचानक रंगड़ों ने हमला कर दिया. इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो महिलाएं घायल हो गईं. घटना बुधवार शाम करीब 5 बजे की है, जब जुली गांव निवासी 48 वर्षीय कोक चंद अपनी पत्नी मीना देवी और गांव की महिला संतू देवी के साथ खेतों में घास काट रहे थे. घास काटने के बाद तीनों उसे एक पेड़ के पास रख रहे थे कि तभी पेड़ पर बने छत्ते से सैकड़ों रंगड़ निकलकर उन पर टूट पड़े.



डंक लगने के बाद तीनों ने भागकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गए. परिजन तुरंत उन्हें खनेरी अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान कोक चंद की मौत हो गई. अस्पताल प्रशासन ने घटना की सूचना पुलिस को दी. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर परिजनों और पंचायत प्रतिनिधियों से पूछताछ की. डीएसपी नरेश शर्मा ने बताया कि मृतक के शरीर पर बाहरी चोट के निशान नहीं थे, लेकिन रंगड़ों के डंक के निशान, लाल-नील धब्बे और सूजन पाई गई. शव का पोस्टमॉर्टम करवाने के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया.' रंगड़ों के हमले में कोक चंद के निधन के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई.

क्या है रंगड़

रंगड़ एक प्रकार का कीट होता है. भारत में इसे ततैया, बरैया, गंधेली आदि के नामों से भी जाना जाता है. वैज्ञानिक दृष्टि से हायमेनोप्टेरा गण और आपोक्रिटा उपगण का हर वह कीट होता है जो चींटी या मक्खी न हो. कुछ जानी-मानी रंगड़ जातियां छत्तों में रहती हैं और जिसमें एक अंडे देने वाली रानी होती है और अन्य सभी रंगड़ कर्मी होते हैं. लेकिन अधिकतर रंगड़ अकेले रहते हैं. अकेले रहने वाले बहुत से रंगड़ों की मादाएं अन्य कीटों को डंक मारकर उनके जीवित लेकिन मूर्छित शरीरों में अंडे देती हैं. जिनसे शिशु निकलने पर वे उस कीट को खा जाते हैं. इस कारणवश कृषि में कई फसलों का नाश करने वाले कीटों की रोकथाम में रंगड़ों का बहुत महत्व होता है.

आईजीएमसी शिमला में मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. उशेन्द्र शर्मा ने ईटीवी भारत के साथ बातचीत में बताया था कि 'रंगड़ काफी खतरनाक होते हैं और इनके काटने से मौत भी हो सकती है. उन्होंने कहा कि रंगड़ मधुमक्खी की प्रजाति है. लेकिन यह थोड़े बड़े होते हैं और झुंड में चलते हैं. उन्होंने कहा कि एक या दो रंगड़ का काटना इतना हानिकारक नहीं है. लेकिन जब रंगड़ गले और चेहरे पर काटते हैं तो एक प्रकार का टॉक्सिन बनाते हैं, जो जानलेवा होता है. उन्होंने कहा कि रंगड़ के काटने पर अगर व्यक्ति को तुरंत अस्पताल न पहुंचाया जाए तो उसकी मौत भी सकती है.'