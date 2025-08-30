दुर्ग: छावनी थाना क्षेत्र के रोड नंबर 18 पर गुंडागर्दी की वारदात सामने आई है. छावनी पुलिस के मुताबिक सुबह के साढ़े चार बजे एक बुजुर्ग घर से साइकिल लेकर निकाल. पीड़ित का नाम सूरज सिंह परिहार है. पीड़ित ने पुलिस को बताया कि वो जैसे ही घर से निकला रास्ते में उसे स्कूटी सवार 2 लोगों ने घेर लिया. युवक उनसे शराब पीने के लिए पैसों की मांग करने लगे. जब बुजुर्ग सूरज सिंह परिहार ने पैसे देने से इंकार किया तो वो मारपीट पर उतारु हो गए.

शराब के लिए पैसे नहीं देने पर मारा चाकू: पीड़ित किसी तरह से स्कूटी सवार बदमाशों से पीछा छुड़ाकर वहां से भागना चाह रहे थे लेकिन एक बदमाश ने उनको चाकू मार दिया. किसी तरह से बुजुर्ग ने भागकर अपनी जान बचाई. बुजुर्ग पर जानलेवा हमला किए जाने की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर आरोपी बदमाशों की पतासाजी कर रही है.

भिलाई में नशेबाजों की करतूत (ETV Bharat)

छावनी पुलिस कर रही जांच: जान बचाकर घर पहुंचे बुजुर्ग को परिवार वालों ने अस्पताल में भर्ती कराया है. बुजुर्ग को कमरे और उसके आस पास गंभीर चोटें आई हैं. चाकू से वार से घायल बुजुर्ग को 15 से ज्यादा टांके लगाए गए हैं. बुजुर्ग का इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है. पीड़ित बुजुर्ग के घरवालों का कहना है कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तारी करे.

घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फुटेज के आधार पर पुलिस आसपास के सभी कैमरों की जांच कर रही है. अज्ञात आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा: सत्यप्रकाश तिवारी, सीएसपी भिलाई नगर

अपराध का बढ़ता ग्राफ: पुलिस भले ही दावा कर रही है कि अपराधियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा. लेकिन जिस तेजी से शहर में नशाखोरी और अपराध का ग्राफ बढ़ा है उससे आम आदमी परेशान है. नशे की लत के चक्कर में युवा अपराध के दलदल में फंसते जा रहे हैं. शहर में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार पर सवाल खड़े करती रही है.

