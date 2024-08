ETV Bharat / state

'सपा के DNA में है गुंडई...' कन्नौज मामले पर बोले UP के डिप्टी CM बृजेश पाठक - Brajesh Pathak said in Ghaziabad

By ETV Bharat Delhi Team Published : Aug 12, 2024, 8:26 PM IST

उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने तिरंगा कार्यक्रम में हिस्सा लिया. ( Etv Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने तिरंगा कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने भीम राव आंबेडकर की मूर्ति पर साफ-सफाई की. वहीं, भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. जहां भाजपा के तमाम कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे. उपमुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सपा के DNA में गुंडई और अराजकता भरी पड़ी है. बृजेश पाठक ने ये कमेंट कन्नौज में नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के प्रयास मामले में किया है. इस वारदात में सपा नेता का नाम सामने आया है. सपा नेता नवाब सिंग यादव सपा प्रमुख अखिलेश यादव का करीबी बताया जा रहा है. बृजेश पाठक ने कोलकाता में हुई ट्रेनी नर्स के साथ हैवानियत के मामले में कहा कि हम और हमारी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं. पीड़ित परिवार को न्याय मिले और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले.

उपचुनाव में भाजपा की होगी जीतः उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने उपचुनाव को लेकर कहा कि आगामी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम ही लहराएगा और पार्टी को भारी जीत मिलेगी. बृजेश पाठक के इन बयानों से सपा और बीजेपी के बीच का राजनीतिक बयानों का सिलसिला और गहराता हुआ नजर आ रहा है. सपा ने दी सफाईः वहीं, सपा के तरफ से नोटिस जारी करते हुए सफाई दी गई है कि नवाब सिंग यादव सपा की सदस्यता 5 साल पहले ही छोड़ चुका था. अब पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है. साजिश के तहत समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की गई है. यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर: LG मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में 'तिरंगा रैली' का नेतृत्व किया