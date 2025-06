ETV Bharat / state

दादा और पापा ने मारी थी 11th स्टूडेंट के सिर में 3 गोली, मुरैना में ऑनर किलिंग का खुलासा - HONOUR KILLING EXPOSED IN MORENA

मुरैना में ऑनर किलिंग का मामला ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 20, 2025 at 7:10 AM IST | Updated : June 20, 2025 at 7:24 AM IST 3 Min Read

मुरैना : बदरपुरा में 11वीं की छात्रा की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है. पुलिस के मुताबिक जो परिजन लड़की की हत्या को पुरानी रंजिश का नतीजा बता रहे थे, वो ही अपनी बेटी के कातिल निकले. गुरुवार को मुरैना पुलिस खुलासा करते हुए बताया कि 11वीं की छात्रा के हत्यारे उसके दादा और पापा ही निकले. क्या है ऑनर किलिंग का पूरा मामला? दरअसल, छात्रा को कथित तौर पर अपने एक मुंह बोले मामा से प्यार हो गया था. जैसे ही उसके दादा और पापा को यह बात पता चली, दोनों आगबबूला हो उठे. पर 19 साल की मलिश्का अपने प्रेमी को किसी कीमत पर छोड़ने के लिए राजी नहीं थी. यही वजह उसकी मौत का कारण बन गई. मृतका मलिश्का (Etv Bharat) मृतका के दादा ने उसकी हत्या की पूरी प्लानिंग की और योजना के मुताबिक उसका पिता रात के अंधेरे में छात्रा को गांव से बाहर ले आया. यहां उसके सिर में तीन गोलियां मारकर हत्या कर दी गई. आरोपी दादा जिसने रची पोती की हत्या की साजिश (Etv Bharat) ऑनर किलिंग कर पुलिस को सुनाई थी झूठी कहानी दरअसल, मुरैना जिले के बागचीनी थाना क्षेत्र में आने वाले बदरपुरा गांव में तीन दिन पहले 11वीं की छात्रा मलिश्का की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. परिजनों ने हत्या का आरोप 4 युवकों पर लगाया और इसे पुरानी रंजिश से जोड़ दिया. प्रेमी के साथ भागी थी मलिश्का, वापस लौटने पर मिली मौत जब पुलिस ने तफ्तीश की तो इस खौफनाक हत्याकांड की परतें उधड़ती चली गईं. पता चला कि लड़की अपने एक रिश्तेदार से प्रेम करती है. वह कुछ दिन पहले अपने प्रेमी के साथ भाग भी गई थी, लेकिन इस शर्त पर लौटी कि उसकी शादी करा दी जाएगी. लेकिन वापस लौटने पर उसे मिली मौत. पिता खेत ले गया, दादा ने गोली मारी (Etv Bharat) रिश्ते में मामा लगता था प्रेमी पुलिस जांच में पता चला कि युवती का प्रेमी रिश्ते में उसका मामा लगता था. इसलिए उसके दादा सिरनाम कडेरे और पिता लखन कडेरे इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे. दोनों ने युवती को काफी समझाया, लेकिन वह अपनी जिद पर अडिग थी. इसके बाद बाद युवती के दादा के सिर पर सनक सवार हो गई और उसने अपनी पोती की हत्या का प्लान बनाया. पिता खेत ले गया, दादा ने गोली मारी प्लान के मुताबिक घटना वाली रात लड़की का पिता लाखन बेटी को बाइक पर बिठाकर गांव से बाहर ले गया. यहां पर दादा सिरनाम पहले से मौजूद था और उसने उसके सिर में तीन गोलियां ठोक दीं, जिससे उसकी मौत हो गई. ऑनर किलिंग में दादा और पिता गिरफ्तार इस मामले में ASP सुरेंद्र पाल सिंह डावर ने बाताया कि ये मामला ऑनर किलिंग का है. उन्होंने कहा, '' बागचीनी थाना क्षेत्र में बदरपुरा में युवती की हत्या हुई थी. उस दिन परिजनों ने 4 लोगों पर जमीनी विवाद को लेकर हत्या करना बताया था. लेकिन ये कहानी पुलिस को गुमराह करने के लिए बताई थी. पुलिस जांच पड़ताल में एक के बाद एक परत खुलती गईं लास्ट में ये सामने आया की मृतका के दादा और उसके पिता ने ही हत्या की है. कारण था कि रिश्ते में लगने वाले मामा से युवती प्रेम करती थी वो उसके दादा को पसंद नहीं था. यह भी पढ़ें - मुरैना में युवती का मर्डर या ऑनर किलिंग? आरोपियों के गिरेबां तक पहुंची पुलिस

पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर हथियार भी जब्त किया है और कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है.''

