हाथरस : सादाबाद कोतवाली क्षेत्र में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है. दो दिन पहले बहरदोई गांव के पास रजवाहे में युवती की सिर कटी लाश मिली थी. पिता ने ही बेटी की गला दबाकर हत्या करने के बाद सिर धड़ से अलग कर दिया था. पुलिस ने हत्याकांड के 48 घंटे बाद मंगलवार को पिता हसरत अली, सौतेली मां रानी और ससुर रज्जो पहलवान को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया है.

एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया, 10 अगस्त को कोतवली सादाबाद क्षेत्र के गांव बहरदोई के पास एक रजवाहे (बम्बा) में युवती का शव क्षत विक्षत हालत में मिला था. शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी. जांच पड़ताल के लिए पुलिस की पांच टीमों का गठन किया गया था. अलीगढ़ टीम को सूचना मिली कि एक लड़की आठ अगस्त से थाना क्षेत्र अकराबाद से गायब है.

कपड़ों से हुई पहचान : युवती के गायब होने की गुमशुदगी भी नहीं दर्ज कराई गई थी. जांच पड़ताल के लिए टीम ग्राम अधौना थाना अकराबाद पहुंची. लोगों को फोटो और पम्पलेट दिखाये गये तो कपड़ों से पहचान हुई. ग्रामीणों ने बताया लड़की का नाम तमन्ना है और हसरत अली की बेटी है. पुलिस हसरत के घर पहुंची तो फारुख नाम का एक व्यक्ति मिला. फारुख ने फोटो से शव की पहचान की और बताया कि यह मेरी भतीजी तमन्ना है. तमन्ना के मामा अब्दुल फरहीम की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया.

पिता ने की थी दो शादी : जांच में यह भी पता चला कि तमन्ना के पिता हसरत ने थाना चंदपा हाथरस के रहने वाले रज्जो पहलवान की बेटी रानी से दूसरी शादी की है. यह भी पता चला कि हसरत की पहली पत्नी फिरदौस से दो बेटियां तमन्ना (19) और निशा (16) है. हसरत ने फिरदौस को 6 महीने पहले घर से निकाल दिया था. हसरत ने दोनों बेटियों को अपने पास अलीगढ़ में रखा था.

जुलाई में लड़के के साथ चली गई थी : एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने कहा, पूछताछ में हसरत ने बताया, जुलाई में तमन्ना किसी लड़के के साथ अलीगढ़ से कहीं चली गई थी. दो दिन बाद घर वापस आ गई. इससे नाराज हसरत ने दूसरी पत्नी रानी के साथ मिलकर तमन्ना की पिटाई की थी. आठ अगस्त को तमन्ना ग्राम अधौना से चुपचाप दोपहर के समय घर से निकल गयी. हसरत अली और रानी ने तमन्ना को पनैठी पुल अलीगढ़ के पास पकड़ लिया. लोकलाज एंव सामाजिक अपमान को लेकर दोनों ने तमन्ना को मारने का प्लान बनाया.

मारने के लिए अलीगढ़ से हाथरस ले गया : एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि लड़की के घर से कहीं चले जाने के कारण पिता नाराज था. दूसरी पत्नी रानी के साथ मिलकर हसरत लड़की को अपनी ससुराल हाथरस के गांव अल्हैपुर ले गया. यहां उसे खाने में नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया, इसके बाद सुसर रज्जो के साथ मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी. शव को ठिकाने लगाने के लिए नहर के पास ले गए और गर्दन काट दी. शरीर पर भी चोट पहुंचाई. उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त कर दिए ताकि घटना को दूसरा रूप दिया जा सके. एसपी ने घटना का खुलासा करने वाली टीम को 25 हजार रुपये इनाम दिया है.

