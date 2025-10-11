ETV Bharat / state

अब खेतों में उगेगा शहद! किसानों के खाते में आएंगे 80000 रुपए, संभाग के 11500 किसान होंगे लाभान्वित

किसानों की आमदनी का जरिया बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने 11500 किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य तय किया है.

Officials overseeing beekeeping
मधुमक्खी पालन को देखते अधिकारी (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 11, 2025 at 4:04 PM IST

4 Min Read
भरतपुर: अब किसान खेतों में सिर्फ फसल ही नहीं, बल्कि शहद की मिठास से भी कमाई करेंगे. राज्य सरकार ने मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत किसानों और मधुमक्खी पालकों को 80 हजार रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा. योजना से संभाग के 11500 किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है. सरकार की यह पहल किसानों को कम लागत में अतिरिक्त आमदनी का अवसर देगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान करेगी. वहीं किसानों का भी मानना है कि इस योजना से किसानों के लिए आमदनी का अतिरिक्त जरिया तैयार हो सकेगा.

योजना का लाभ और अनुदान की राशि: संयुक्त निदेशक उद्यान विभाग योगेश कुमार शर्मा ने बताया कि वर्तमान में एक मधुमक्खी बॉक्स की कीमत लगभग 2000 रुपए, जबकि एक मधुमक्खी कॉलोनी की कीमत भी लगभग 2000 रुपए है. सरकार की योजना के तहत एक किसान को अधिकतम 50 मधुमक्खी बॉक्स और 50 कॉलोनी दिए जाने का प्रावधान है. इस पर 40 प्रतिशत इकाई लागत का अनुदान देय होगा. इस प्रकार एक मधुमक्खी पालक को कुल मिलाकर 80000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्राप्त होगी.

संभाग में 11500 किसानों को लाभ: संयुक्त निदेशक शर्मा ने बताया कि उद्यान विभाग के अंतर्गत भरतपुर संभाग के विभिन्न जिलों में मधुमक्खी पालन योजना का लाभ इस प्रकार लक्षित किया गया है-

  1. अलवर: 1400
  2. भरतपुर: 3200
  3. डीग: 750
  4. धौलपुर: 1200
  5. करौली: 1500
  6. सवाई माधोपुर: 3500

इस तरह वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 11500 किसान और मधुमक्खी पालक इस योजना से लाभान्वित होंगे.

स्थानांतरण पर भी अनुदान: शर्मा ने बताया कि जब किसी क्षेत्र में फूलों की उपलब्धता (फ्लोरा) समाप्त हो जाती है, तो किसान अपनी मधुमक्खियों को दूसरे प्रदेशों या जिलों में स्थानांतरित कर सकते हैं. ऐसे में मधुमक्खी बॉक्स और कॉलोनी के लाने-ले जाने के खर्च पर भी सरकार द्वारा अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है.

आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज: किसान अपने जिले के उप निदेशक, उद्यान विभाग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं या राज किसान पोर्टल पर सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए जमाबंदी की प्रति, जनआधार कार्ड और बैंक पासबुक की प्रति दस्तावेज के रूप में देनी होगी. ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद विभाग द्वारा जांच की जाएगी. दस्तावेज सही पाए जाने पर प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी.

अनुदान सीधे बैंक खाते में: शर्मा ने बताया कि प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद किसान अपनी पसंद की पंजीकृत फर्म (उद्यान आयुक्तालय, जयपुर द्वारा अनुमोदित) से मधुमक्खी बॉक्स और कॉलोनी खरीद सकेंगे. खरीद के बाद किसान को अपने जिले के उप निदेशक, उद्यान विभाग को सूचित करना होगा ताकि विभाग भौतिक सत्यापन कर सके. सत्यापन पूर्ण होने के बाद अनुदान की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी.

किसानों ने सराही सरकार की योजना: भरतपुर जिले के ततामाड़ गांव के किसान प्रेम सिंह और सोगर गांव के किसान मुकेश ने सरकार की मधुमक्खी पालन योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल किसानों के लिए एक बेहतरीन अवसर है. उन्होंने कहा कि इस योजना से किसान कम लागत में मधुमक्खी पालन शुरू कर सकेंगे, जिससे खेती के अलावा आय का एक और जरिया तैयार होगा. किसानों का कहना है कि मधुमक्खी पालन से जहां फसलों में परागण बढ़ेगा, वहीं शहद उत्पादन से आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह योजना किसानों को आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाएगी.

HONEYBEE FARMING SCHEMEGRANT OF RS 80000 FOR BEEKEEPINGDOCUMENTS FOR HONEYBEE FARMINGGOVERNMENT SCHEME FOR BEEKEEPINGHONEYBEE FARMING

