फर्जी डॉक्टर बन हनी ट्रैप में फंसाया, 30 से अधिक लोगों को बना चुकी है शिकार, गिरफ्तार - HONEY TRAP

शिवाजी पार्क थाना, अलवर ( ETV Bharat Alwar )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : July 22, 2025 at 9:24 AM IST | Updated : July 22, 2025 at 10:06 AM IST 2 Min Read

अलवर: शहर के शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने भोले भाले लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर रकम ऐंठने वाली महिला को पीड़ित व्यक्ति से पैसे लेते हुए मौके से गिरफ्तार किया. आरोपी महिला पर जयपुर के विभिन्न थानों में 15 से 20 मामले दर्ज हैं. आरोपी महिला अलवर में 15 से ज्यादा लोगों को शिकार बनाकर ठगी कर चुकी थी. फिलहाल शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया और रिमांड मांगी है. शिवाजी पार्क थाना प्रभारी विनोद सामरिया ने बताया कि परिवादी ने थाने में उपस्थित होकर बताया कि आरोपी महिला लिफ्ट के बहाने उनकी कार में बैठी. कुछ देर बातचीत कर फोन नंबर एक्सचेंज किए. इसके बाद महिला ने पीड़ित से बातचीत शुरू कर दी व फिर रुपए मांगने लगी. रुपए देने से मना करने पर पुलिस में मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी. पीड़ित की शिकायत पर थाना पुलिस ने जाल बिछाया. आरोपी महिला को आर्ट्स कॉलेज के पुल के नीचे परिवादी से करीब 20 हजार रुपए लेकर पर्स में रखते गिरफ्तार कर लिया. परिवादी का मुकदमा दर्ज कर करवाई की. पढ़ें: पुलिस ने छह युवक-युवतियों को किया गिरफ्तार, ऐसे देते थे वारदात को अंजाम थाना अधिकारी ने बताया कि आरोपी उज्जैन की रहने वाली है. उसके खिलाफ वर्ष 2022 तक जयपुर के बनीपार्क, झोटवाड़ा, सांगानेर, मालवीय नगर, जोबनेर, वैशाली नगर, जवाहर नगर, मानसरोवर समेत विभिन्न थानों में 15 से 20 मुकदमे दर्ज हैं. वर्ष 2022 के बाद की घटना में आरोपी के खिलाफ चालान हो चुका है. जांच में सामने आया कि आरोपी बीते 15 साल से लोगों को हनी ट्रैप का शिकार बना रही थी. अलवर में आरोपी महिला में 15 से ज्यादा लोगों को शिकार बनाकर रकम ऐंठी. आरोपी महिला अपने आप को पेशे से डॉक्टर बताती थी. सरिस्का घूमने की कहकर बड़ी गाड़ी वाले लोगों से लिफ्ट लेकर उन्हें प्रभावित करती और फिर दोस्ती कर शिकार बनाती थी.

