Published : May 19, 2025

सिवान: बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) द्वारा आयोजित बॉलर खोज प्रतियोगिता में सिवान के हनी सिंह ने 4000 खिलाड़ियों के बीच 9वां स्थान हासिल किया है. इस प्रतियोगिता का उद्देश्य बिहार राज्य के तेज गेंदबाजों का चयन करना था. इसमें चयन प्रक्रिया के दौरान विभिन्न अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों ने अपनी विशेषज्ञता के साथ चयन किया. हनी सिंह का यह चयन उनके क्रिकेट करियर के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है. क्या थी प्रतियोगिता की प्रक्रिया: यह बॉलर खोज प्रतियोगिता पिछले कई महीनों से चल रही थी, जिसमें तेज गेंदबाजों का चयन किया जा रहा था. कुल 4000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया. प्रतियोगिता के समापन के बाद बिहार के 9 तेज गेंदबाजों का चयन हुआ. हनी सिंह ने अपनी शानदार गेंदबाजी के बल पर इस प्रतियोगिता में एक अहम स्थान प्राप्त किया. यह चयन विशेष रूप से सिवान जैसे छोटे शहर से आने वाले खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक है. पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों द्वारा चयन: इस चयन प्रक्रिया में कई पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों का योगदान था. विशेष रूप से पूर्व भारतीय क्रिकेटर सलिल अंकोला और करसन घावरी ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया था. हनी सिंह ने इस अनुभव को बेहद विशेष बताया और कहा कि उनके लिए यह गर्व की बात है कि ऐसे अनुभवी और प्रतिष्ठित खिलाड़ियों ने उनके खेल को सराहा. कैफ क्रिकेट अकादमी का योगदान: हनी सिंह सिवान शहर के श्रीनगर मोहल्ले के रहने वाले हैं और उन्होंने कैफ क्रिकेट अकादमी से क्रिकेट की बारीकियां सीखी हैं. जब कैफ क्रिकेट अकादमी के संचालक कैफ उर्फ बंटी को हनी के चयन की जानकारी मिली, तो उन्होंने हनी के सिवान लौटने पर फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया. बंटी ने कहा, 'हमें गर्व है कि हमारे अकादमी के खिलाड़ी का चयन हुआ है.' "कैफ क्रिकेट अकादमी हमेशा से बेहतर खिलाड़ियों को तैयार करने का काम करती है. हमें गर्व है कि हनी सिंह जैसे खिलाड़ी हमारी अकादमी से निकले हैं."- कैफ, अकादमी के संचालक 4000 खिलाड़ियों में हनी ने बनाई जगह: हनी सिंह का चयन केवल उनके लिए ही नहीं, बल्कि सिवान और बिहार के लिए भी गर्व की बात है. 4000 खिलाड़ियों में से 9 तेज गेंदबाजों का चयन होना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है. हनी ने बताया कि उनका यह चयन उनके कड़ी मेहनत और क्रिकेट के प्रति प्यार का परिणाम है. अब वे आगे भी अपनी मेहनत जारी रखते हुए राज्य और देश के लिए नाम रोशन करने की दिशा में काम करेंगे.

