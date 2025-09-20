ETV Bharat / state

सरसों की नगरी अब बनेगी हनी हब : भरतपुर में खुलेगा हनी एक्सीलेंस सेंटर, जमीन आवंटित, बजट भी स्वीकृत

उद्यान विभाग के उपनिदेशक जनकराज मीणा ने बताया कि एक्सीलेंस सेंटर में हनी ट्रेनिंग सेंटर, हनी टेस्टिंग लैब, हनी प्रोसेसिंग यूनिट, हनी पार्लर और बच्चों के लिए चिल्ड्रन्स बी पार्क बनाया जाएगा. पूरे परिसर में विभिन्न प्रकार का फ्लोरा विकसित किया जाएगा ताकि मधुमक्खियों को पूरे साल पराग (फ्लोरा) उपलब्ध रहे. मीणा ने बताया कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड परियोजना की कार्यकारी एजेंसी होगी. बोर्ड की ओर से आधारभूत संरचना का सर्वे और लागत का सर्वेक्षण जारी है. जल्द ही लेआउट प्लान पास होते ही निर्माण कार्य प्रारंभ होगा.

भरतपुर : सरसों की खुशबू के लिए मशहूर भरतपुर अब शहद की मिठास से भी महकेगा. राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2025-26 के तहत यहां मधुमक्खी पालन का अत्याधुनिक हनी एक्सीलेंस सेंटर बनने जा रहा है. ग्राम मई गुजर में इसके लिए 9.83 हेक्टेयर जमीन आवंटित हो चुकी है और 3 रुपए करोड़ का बजट भी स्वीकृत कर दिया गया है. यह सेंटर न केवल शहद उत्पादन, प्रोसेसिंग और ट्रेनिंग का प्रमुख ठिकाना बनेगा, बल्कि बच्चों के लिए चिल्ड्रन्स बी पार्क और हनी पार्लर जैसी अनोखी आकर्षणों से भरतपुर को 'हनी हब' की नई पहचान देगा. साथ ही बच्चों को बी पार्क में ज्ञान भी मिलेगा.

हनी पार्लर बनेगा आकर्षण का केंद्र : मीणा ने बताया कि इस सेंटर में स्थापित हनी पार्लर में लोगों को शहद से बने उत्पादों की ट्रेनिंग दी जाएगी. यहां हनी ड्राई-फ्रूट्स, स्वीट्स और बिस्किट जैसे शुगर-फ्री प्रोडक्ट्स का लाइव डेमोंस्ट्रेशन और बिक्री भी होगी. इससे मधुमक्खी पालकों को अपने शहद को प्रोसेस कर विभिन्न उत्पादों के रूप में बेचने का अतिरिक्त लाभ मिलेगा. चिल्ड्रन्स बी पार्क बच्चों और विद्यार्थियों के लिए विशेष आकर्षण होगा. यहां वे मधुमक्खियों का जीवन-चक्र, उनकी प्रजातियों और परागण की प्रक्रिया को नजदीक से समझ सकेंगे.

सरसों की पैदावार में 15% तक बढ़ोतरी संभव : मीणा ने बताया कि भरतपुर पहले से ही देश के प्रमुख सरसों बेल्ट में गिना जाता है. यहां लगभग 1.47 लाख हेक्टेयर में सरसों की बुवाई होती है. मीणा के अनुसार वैज्ञानिक अध्ययन साबित करते हैं कि सरसों के खेतों में मधुमक्खियों के बॉक्स रखने से परागण की प्रक्रिया तेज होती है, जिससे 10 से 15 प्रतिशत तक पैदावार बढ़ती है. ऐसे में सेंटर में करीब 1000 मधुमक्खी बॉक्स रखे जाएंगे, जो इसमें मददगार साबित होंगे.

मीणा ने बताया कि सेंटर में मधुमक्खी पालकों के आवास की भी सुविधा रहेगी, ताकि वो यहां रहकर प्रशिक्षण ले सकें. इसकी कुल लागत करीब 10 करोड़ रहेगी. उन्होंने बताया कि यह उत्कृष्टता केंद्र न केवल मधुमक्खी पालकों को नई कमाई के अवसर देगा, बल्कि भरतपुर की सरसों उत्पादन क्षमता को भी नई ऊंचाई तक पहुंचाएगा. सरसों और शहद का यह संगम भरतपुर को सचमुच 'हनी हब' की नई पहचान दिलाएगा.