गया : बिहार के गया के रहने वाले चितरंजन वर्मा की कहानी साबित करती है कि हौसले और मेहनत से किसी भी कठिनाई को मात दी जा सकती है. सिर्फ 100 रुपए से कारोबार शुरू करने वाले चितरंजन आज 25 लाख तक का सालाना टर्नओवर करने वाले देश के बड़े शहद उत्पादकों में गिने जाते हैं. कभी पैसों की कमी से पढ़ाई छूट गई थी, लेकिन आज पूरे देश में सहजन, जामुन, करंज, सरसों, लीची समेत विभिन्न फ्लेवरों में शहद का उत्पादन कर पहचान बना चुके हैं.

पैसों की तंगी से छूटी पढ़ाई : चितरंजन वर्मा बचपन से मेधावी छात्र रहे, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी. खेती की जमीन में कई परिवारों का हिस्सा होने के कारण रोजमर्रा का खर्च भी मुश्किल से चलता था. मैट्रिक के बाद इंटर में दाखिला तो हुआ, लेकिन पैसे के अभाव में फॉर्म नहीं भर पाए और पढ़ाई अधूरी रह गई.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

झारखंड में काम की तलाश, 100 रुपए से शुरुआत : पढ़ाई छूटने के बाद चितरंजन काम की तलाश में झारखंड पहुंचे. ट्यूशन पढ़ाकर घर का खर्च चलाया और धीरे-धीरे 100 रुपए जमा किए. इन्हीं पैसों से मधुमक्खी पालन का पहला कदम उठाया.

10 बक्सों से 700 बक्सों तक का सफर : शुरुआत में 10 मधुमक्खी बक्सों से काम शुरू किया. लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन चितरंजन ने हार नहीं मानी. मेहनत और लगन से बक्सों की संख्या बढ़ाकर 700 तक पहुंचाई और देश के कई हिस्सों में उत्पादन शुरू किया. आज इनके प्लांट की उत्पादन क्षमता कई टन हो चुकी है.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

फ्लेवर वाले शहद से बनाई अलग पहचान : अधिकांश लोग साधारण शहद को ही जानते हैं, लेकिन चितरंजन ने सहजन, जामुन, करंज, लीची और सरसों फ्लेवर में शहद तैयार कर बाजार में अपनी अलग जगह बनाई. इन फ्लेवरों के स्वास्थ्य लाभ ने ग्राहकों को खासा आकर्षित किया.

बड़े ब्रांड भी खरीदते हैं शहद : आज देश की नामी-गिरामी कंपनियां एजेंटों के जरिए चितरंजन का शहद खरीदती हैं. सालाना 15 टन तक उत्पादन होता है और टर्नओवर 20 से 25 लाख रुपए तक पहुंच गया है. खादी ग्रामोद्योग को भी सप्लाई की जाती है.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

चीन के कफ सिरप ने तोड़ी कमर : चितरंजन का कहना है कि बड़ी कंपनियां चीन के कफ सिरप को शहद के नाम पर बेच रही हैं, जिससे असली शहद उत्पादकों को भारी नुकसान हो रहा है. एक किलो शहद पर 160 रुपए की लागत आती है, लेकिन 90 रुपए में भी खरीददार नहीं मिलते. ऐसे में कम से कम यदि 10 रूपए प्रति किलो बचत नहीं होगी, तो मधुमक्खी पालक कहां जाएंगे? यही वजह है, कि देश भर के मधुमक्खी पालक इससे प्रभावित हो रहे हैं और इस काम से दूर होते चले जा रहे हैं.

''शहद उत्पादन के लिए देश के विभिन्न राज्यों में जाते हैं. एमपी के मुरैना, राजस्थान, झारखंड व अन्य राज्यों को जाते हैं, और वहां हम सहजन, लीची, करंज, सरसों, जामुन समेत और अन्य फ्लेवरों में शहद का उत्पादन कर रहे हैं. बड़ी बात यह है, कि अलग-अलग फ्लेवर में डिमांड ज्यादा होती है.''- चितरंजन वर्मा, शहद उत्पादक व्यवसायी

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

सरकार से न्यूनतम रेट तय करने की मांग : चितरंजन चाहते हैं कि सरकार शहद की खरीद का न्यूनतम रेट तय करे. साथ ही मिड डे मील और आंगनबाड़ी केंद्रों में शहद को शामिल किया जाए, ताकि उत्पादन बढ़े और उत्पादकों को उचित लाभ मिले.

''हम मांग करते हैं, कि सरकार शहद की खरीददारी का न्यूनतम रेट तय करें. जिलों में इसके महत्व को लेकर प्रचार प्रसार किया जाए. स्कूलों में मिड डे मील, आंगनबाड़ी केंद्रों में भी इसे शामिल किया जाए. उचित रिटर्निंग मिलती है, तो शहद उत्पादन का काम चलेगा, यदि नहीं मिल पाती है, तो आने वाले दिनों में शहद उत्पादक कम ही रह जाएंगे.''- चितरंजन वर्मा, शहद उत्पादक व्यवसायी

बक्से से शहद निकालते चितरंजन (ETV Bharat)

देशभर में घूमकर करते हैं उत्पादन : चितरंजन राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में जाकर अलग-अलग फ्लेवर का शहद तैयार करते हैं. इटालियन मधुमक्खियों की मदद से 3 किलोमीटर तक परागण कर शहद इकट्ठा किया जाता है.

''शहद उत्पादन काफी मुश्किल भी नहीं है, बस मेहनत ज्यादा है. 3 किलोमीटर की दूरी तक इटालियन मधुमक्खियां जाती हैं और फसल का परागण कर शहद जमा करती हैं. उसे हम लोग मशीन से निकालने का काम करते हैं, फिर बिक्री करते हैं.''- चितरंजन वर्मा, शहद उत्पादक व्यवसायी

चितरंजन वर्मा, शहद उत्पादक व्यवसायी (ETV Bharat)

परिवार की जिंदगी भी संवारी : आज गया शहर में मकान है. दोनों बेटे पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं. एक ने नीट में अच्छा रैंक लाया है और दूसरा एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है. कभी घर-घर शहद बेचने वाले चितरंजन के पास अब खरीदार खुद आते हैं.

शहद स्वास्थ्य के लिए वरदान : शहद स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनमोल वरदान है. इसके सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है. हृदय रोग समेत अन्य बीमारियों में लाभ मिलता है. एक अकेले शहद के सेवन से कई तरह की ऐसी बीमारियां होती है, जिसमें लाभ मिलता चला जाता है. यह मधुमेह के रोगियों के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है. सहजन का फ्लेवर का शहद में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुरता रहती है. इस तरह सहजन फ्लेवर का शहद स्वास्थ्य के हिसाब से बेहद बेजोड़ है.

शहद उत्पादन से संवारा भविष्य (ETV Bharat)

''सहजन में विटामिन सी और एंटी ऑक्सीडेंट होता है. सहजन के फूल, पत्ती, तने हर किसी में गुण होते हैं. सहजन फ्लेवर का शहद खाने से कई तरह के फायदे हैं. यूं कहें, कि स्वास्थ्य के लिए यह एकदम से बेजोड़ है. हड्डियों को जहां मजबूती मिलती है, पाचन तंत्र में सुधार होता है, बाल और त्वचा के लिए भी फायदेमंद साबित होता है. सहजन फ्लेवर का शहद स्वास्थ्य के हिसाब से रामबाण है.''- डॉक्टर विवेकानंद मिश्रा, प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक

ये भी पढ़ें-