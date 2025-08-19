भोपाल : मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में बसाए गए चीतों का घर और बड़ा हो गया है. राज्य सरकार ने कूनो से लगे 402.882 हेक्टेयर क्षेत्र में एक और नई सेंक्चुरी विकसित की है. राज्य सरकार ने जहानगढ़ सेंक्चुरी को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. इस सेंक्चुरी के बाद मध्यप्रदेश में सेंक्चुरी की संख्या बढ़कर 25 हो गई है. यह सेंक्चुरी श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क वन मंडल के अंतर्गत ही होगी. इसका फायदा यह होगा कि कूनो के चीतों को घूमने के लिए अब और ज्यादा जगह मिल जाएगी.

मार्च में लिया गया था निर्णय

मध्यप्रदेश में जहानगढ़ सेंक्चुरी बनाए जाने का निर्णय 12 मार्च को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में लिया गया था. इसके बाद अब इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है. इस सेंक्चुरी का कुल क्षेत्रफल 402.882 हेक्टेयर होगा. इसका सबसे ज्यादा फायदा कूनो नेशनल पार्क में घूम रहे चीतों और अन्य वन्य जीवों को मिलेगा.

402 हेक्टेयर क्षेत्र में बनी नई सेंक्चुरी जहानगढ़. (Getty Images)

जहानगढ़ सेंक्चुरी से जुड़े तथ्य

जहानगढ़ सेंक्चुरी की पूर्वी सीमा कूनो नेशनल पार्क की पश्चिमी सीमा से सटी होगी. सेंक्चुरी उत्तर क्षेत्र में संरक्षित किए गए वन खंड खजूरी की सीमा और कूनो नेशनल पार्क की पश्चिमी सीमा से लगी हुई है. सेंक्चुरी के दक्षिण में भी कूनो नेशनल पार्क की सीमा है. जहानगढ़ सेंक्चुरी के तीन तरफ कूनो नेशनल पार्क और संरक्षित वन क्षेत्र होगा.

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एल कृष्णामूर्ति के मुताबिक, '' इस सेंक्चुरी के बनाए जाने के बाद कूनो नेशनल पार्क के वन्य जीवों को घूमने के लिए ज्यादा वन क्षेत्र मिलेगा. साथ ही जैव विविधता संरक्षण की दिशा में भी यह फायदेमंद साबित होगा.''

जानें जहानगढ़ सेंक्चुरी से जुड़े रोचक तथ्य (Etv Bharat)

वन क्षेत्र बढ़ेगा, जैव विविधता होगी संरक्षित

रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर एके खरे कहते हैं, '' यह क्षेत्र कई दुर्लभ वन्य जीवों का प्राकृतिक स्थल रहा है. जहानगढ़ को सेंक्चुरी बनाए जाने से यह क्षेत्र संरक्षित होगा और जैव विविधता और समृद्ध होगी. कूनो में घूम रहे चीतों और दूसरे वन्यजीवों के लिए भी ज्यादा क्षेत्रफल मिलेगा.''