ETV Bharat / state

हथियार छोड़ लोकतंत्र का दामन थामें नक्सली, बहुमत लाएं और लोकतांत्रिक तरीके से बनाएं सरकार: गृहमंत्री

विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलियों में विचारों को लेकर विभाजन है. एक धड़ा बातचीत चाहता है दूसरा इंकार करता है.

HM APPEAL TO NAXALITES
हथियार छोड़ लोकतंत्र का दामन थामें नक्सली (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 23, 2025 at 3:52 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: गृहमंत्री विजय शर्मा ने आज नक्सलियों को बड़ा संदेश दिया. डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि नक्सली बंदूक हाथ में लेकर जंगलों में रहने से बेहतर है कि वे समाज की मुख्यधारा में आकर अपने विचार जनता के सामने रखें, बहुमत पाएं और लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनाएं. गृहमंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान बयान हाल में नक्सलियों द्वारा जारी 3 पत्रों के पत्र पर प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया.

''हथियार छोड़ लोकतंत्र का दामन थामें नक्सली'': गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कुछ दिनों पहले माओवादियों की ओर से तीन पन्नों का एक पत्र जारी किया गया. विजय शर्मा ने कहा कि नक्सल संगठन के भीतर एक बड़ा वर्ग अब समाज की मुख्यधारा में आकर अपनी बात रखने का इरादा रखता है. डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि यह बदलाव अच्छा है और साकारात्मक संदेश है. विजय शर्मा ने कहा कि माओवादियों का एक धड़ा यह चाहता है कि समाज की मुख्यधार से जुड़कर अपनी बात वो लोकतांत्रिक तरीके से सबके सामने रखे.

हथियार छोड़ लोकतंत्र का दामन थामें नक्सली (ETV Bharat)

गृहमंत्री विजय शर्मा ने 2 विकल्प रखे: गृहमंत्री ने कहा कि बंदूक लेकर जंगल में घूमना और किसी को भी घर से निकालकर उसका गला रेत देना कानून और इंसानियत की नजर में सबसे बड़ा गुनाह है. विजय शर्मा ने नक्सलियों को सलाह देते हुए कहा कि नक्सली लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल हों और अपने विचार जनता के सामने रखें. विजय शर्मा ने कहा कि जनता के मंच पर आप अपनी बातों को रखें और लोकतांत्रिक तरीके से बहुमत प्राप्त करें, चुनी हुई सरकार बनाएं. डिप्टी सीएम ने कहा कि हिंसा के रास्ते पर चलने और आम लोगों को हिंसा से प्रभावित करने की कोशिश कतई मंजूर नहीं है. डिप्टी सीएम ने एक बार नक्सलियों से अपील करते हुए कहा कि वो समाज की मुख्यधारा का दामन थामें.

''नक्सल संगठन के भीतर वैचारिक मतभेद'': विजय शर्मा ने कहा कि नक्सल संगठन के भीतर आपसी मतभेद साफ साफ नजर आ रहा है. विजय शर्मा ने कहा कि किसी एक ने संवाद की बात कही है तो दूसरे ने संवाद की बात को अस्वीकार कर दिया. गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि एक ही संगठन के भीतर से दो अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही है. नक्सलियों के एक मेंबर ने कहा कि चर्चा हो सकती है. वहीं, तेलंगाना के मेंबर ने कहा कि हम बात को नहीं मानते हैं. डिप्टी सीएम ने कहा कि इस तरह के परस्पर विरोधी संकेतों के बीच उनके भीतर ही विवाद है. विजय शर्मा ने कहा कि ये साफ है कि नक्सलियों का एक बड़ा हिस्सा समाज की मुख्यधारा की ओर झुक रहा है.

बस्तर का विकास हो रहा प्रभावित: विजय शर्मा ने कहा कि हिंसा की वजह से गांव गांव तक पहुंचने वाली सड़क, बिजली, पानी और स्कूल जैसे सुविधाओं पर असर पड़ रहा है. आंगनबाड़ी विस्तार का काम प्रभावित हो रहा है. लोगों को जो बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं. नक्सल हिंसा की वजह से आम जन जीवन प्रभावित है. विजय शर्मा ने कहा कि जब ये लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखेंगे और काम करेंगे तो विकास और सुविधाओं का अपने आप इजाफा इन इलाकों में होगा.

नक्सलियों से हथियार छोड़ने की अपील: गृहमंत्री विजय शर्मा ने माओवादियों से अपील करते हुए कहा कि वो हथियार छोड़ समाज की मुख्यधारा में शामिल हों. विजय शर्मा ने कहा कि नक्सली समाज के बेहतरी और विकास के लिए हिंसा छोड़ने का विकल्प चुनें.

कांग्रेस बोली, गब्बर सिंह टैक्स के लिए पीएम मोदी मांगें माफी, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किया पलटवार
भिलाई में 9 दिन राजन जी महाराज ने सुनाई रामकथा, आखिरी दिन गृहमंत्री विजय शर्मा भी पहुंचे
सैम पित्रोदा को पाकिस्तान पसंद तो वहीं चले जाएं, टिकट मैं करवाऊंगा : विजय शर्मा
कवर्धा में फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन, डिप्टी सीएम विजय शर्मा बोले- वारदातों के मिलेंगे ठोस प्रमाण
छत्तीसगढ़ में सबसे पहले शुरु हो एसआईआर, मतदाता शुद्धिकरण है जरुरी: विजय शर्मा, डिप्टी सीएम

For All Latest Updates

TAGGED:

VIJAY SHARMACHHATTISGARH HOME MINISTERNAXALITE MOVEMENT IN BASTARDEADLINE TO END NAXALISMHM APPEAL TO NAXALITES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: छत्तीसगढ़ में कैसे हुआ नक्सलवाद का उदय, बस्तर के रेड कॉरिडोर बनने की पूरी कहानी

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

प्रकाश और कौवों की 30 साल से दोस्ती बरकरार, जानिए, अटूट रिश्तों की अनोखी कहानी

मैनपाट में खुला देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे, प्लास्टिक वेस्ट लाने पर मिलेगा खाना

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.