ETV Bharat / state

हथियार छोड़ लोकतंत्र का दामन थामें नक्सली, बहुमत लाएं और लोकतांत्रिक तरीके से बनाएं सरकार: गृहमंत्री

''हथियार छोड़ लोकतंत्र का दामन थामें नक्सली'': गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कुछ दिनों पहले माओवादियों की ओर से तीन पन्नों का एक पत्र जारी किया गया. विजय शर्मा ने कहा कि नक्सल संगठन के भीतर एक बड़ा वर्ग अब समाज की मुख्यधारा में आकर अपनी बात रखने का इरादा रखता है. डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि यह बदलाव अच्छा है और साकारात्मक संदेश है. विजय शर्मा ने कहा कि माओवादियों का एक धड़ा यह चाहता है कि समाज की मुख्यधार से जुड़कर अपनी बात वो लोकतांत्रिक तरीके से सबके सामने रखे.

रायपुर: गृहमंत्री विजय शर्मा ने आज नक्सलियों को बड़ा संदेश दिया. डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि नक्सली बंदूक हाथ में लेकर जंगलों में रहने से बेहतर है कि वे समाज की मुख्यधारा में आकर अपने विचार जनता के सामने रखें, बहुमत पाएं और लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनाएं. गृहमंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान बयान हाल में नक्सलियों द्वारा जारी 3 पत्रों के पत्र पर प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया.

गृहमंत्री विजय शर्मा ने 2 विकल्प रखे: गृहमंत्री ने कहा कि बंदूक लेकर जंगल में घूमना और किसी को भी घर से निकालकर उसका गला रेत देना कानून और इंसानियत की नजर में सबसे बड़ा गुनाह है. विजय शर्मा ने नक्सलियों को सलाह देते हुए कहा कि नक्सली लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल हों और अपने विचार जनता के सामने रखें. विजय शर्मा ने कहा कि जनता के मंच पर आप अपनी बातों को रखें और लोकतांत्रिक तरीके से बहुमत प्राप्त करें, चुनी हुई सरकार बनाएं. डिप्टी सीएम ने कहा कि हिंसा के रास्ते पर चलने और आम लोगों को हिंसा से प्रभावित करने की कोशिश कतई मंजूर नहीं है. डिप्टी सीएम ने एक बार नक्सलियों से अपील करते हुए कहा कि वो समाज की मुख्यधारा का दामन थामें.

''नक्सल संगठन के भीतर वैचारिक मतभेद'': विजय शर्मा ने कहा कि नक्सल संगठन के भीतर आपसी मतभेद साफ साफ नजर आ रहा है. विजय शर्मा ने कहा कि किसी एक ने संवाद की बात कही है तो दूसरे ने संवाद की बात को अस्वीकार कर दिया. गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि एक ही संगठन के भीतर से दो अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही है. नक्सलियों के एक मेंबर ने कहा कि चर्चा हो सकती है. वहीं, तेलंगाना के मेंबर ने कहा कि हम बात को नहीं मानते हैं. डिप्टी सीएम ने कहा कि इस तरह के परस्पर विरोधी संकेतों के बीच उनके भीतर ही विवाद है. विजय शर्मा ने कहा कि ये साफ है कि नक्सलियों का एक बड़ा हिस्सा समाज की मुख्यधारा की ओर झुक रहा है.

बस्तर का विकास हो रहा प्रभावित: विजय शर्मा ने कहा कि हिंसा की वजह से गांव गांव तक पहुंचने वाली सड़क, बिजली, पानी और स्कूल जैसे सुविधाओं पर असर पड़ रहा है. आंगनबाड़ी विस्तार का काम प्रभावित हो रहा है. लोगों को जो बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं. नक्सल हिंसा की वजह से आम जन जीवन प्रभावित है. विजय शर्मा ने कहा कि जब ये लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखेंगे और काम करेंगे तो विकास और सुविधाओं का अपने आप इजाफा इन इलाकों में होगा.



नक्सलियों से हथियार छोड़ने की अपील: गृहमंत्री विजय शर्मा ने माओवादियों से अपील करते हुए कहा कि वो हथियार छोड़ समाज की मुख्यधारा में शामिल हों. विजय शर्मा ने कहा कि नक्सली समाज के बेहतरी और विकास के लिए हिंसा छोड़ने का विकल्प चुनें.