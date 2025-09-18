राजस्थान के प्रथम नेत्रहीन महाविद्यालय का शिलान्यास करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, सीएम भजनलाल भी करेंगे शिरकत
प्रदेश के पहले नेत्रहीन महाविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम से पहले पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने आयोजन स्थल का दौरा किया.
Published : September 18, 2025 at 7:01 PM IST
जोधपुर: दृष्टिबाधित बच्चों के भविष्य को संवारने के उद्देश्य से नेत्रहीन विकास संस्थान द्वारा संचालित पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय भवन का शिलान्यास गृह मंत्री अमित शाह 21 सितम्बर को रामराज नगर, चौखा में करेंगे. शिलान्यास कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे. जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, डीसीपी विनीत बंसल सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने बुधवार शाम को शिलान्यास स्थल का दौरा किया.
संस्थान की संस्थापक अध्यक्षा सुशील बोहरा ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में बताया कि नेत्रहीन विकास संस्थान की स्थापना 15 अगस्त, 1977 को मात्र दो दृष्टिबाधित बच्चों के साथ एक पुराने मंदिर भवन में की गई थी, जो आज एक वटवृक्ष का रूप ले चुका है. वर्तमान में 9 संस्थाओं के माध्यम से कुल 1251 छात्र-छात्राएं लाभांवित हो रहे हैं. अब तक विगत 48 वर्षों की लम्बी यात्रा में संस्थान ने 4626 दृष्टिबाधित, मूक-बधिर एवं मानसिक विमंदित बच्चों के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण देकर समाज में नया आयाम स्थापित किया है. अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के पहले नेत्रहीन महाविद्यालय की स्थापना हो रही है. इस महाविद्यालय में बच्चों के लिए सभी आधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध होंगी.
पढ़ें: जोधपुर में सीएम गहलोत ने नेत्रहीन विकास संस्थान का किया लोकार्पण, भामाशाओं का किया स्वागत
मुख्यमंत्री भी होंगे कार्यक्रम में शामिल: पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय के अध्यक्ष अनिल बोहरा ने बताया कि इस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे, जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता होगी. कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, विशिष्ट अतिथि तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संदीप मेहता एवं विजय विश्नोई, सांसद राजेंद्र गहलोत, राज्यसभा सांसद, मंत्री जोगाराम पटेल, केके विश्नोई, अविनाश गहलोत, विधायक अतुल भंसाली और देवेंद्र जोशी शामिल होंगे. बुधवार शाम को पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने शिलान्यास स्थल का दौरा किया.
पढ़ें: सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघ चुनाव पर पदाधिकारियों ने उठाए सवाल, फर्जी साइन कर चुनाव कराने के लगाए आरोप
सहयोगी भामाशाहों का होगा सम्मान: संस्थान के सचिव राजेश बोहरा ने बताया कि ओसवाल फाउंडेशन द्वारा महाविद्यालय भवन के लिए 3.46 करोड़ देने के लिए अध्यक्ष मोतीलाल ओसवाल को सम्मानित किया जाएगा. साथ ही गर्ल्स हॉस्टल के लिए 5.40 करोड़ एवं बॉयज हॉस्टल के लिए 5.48 देने वाले एचजी फाउंडेशन के प्रबंध निदेशक विजेंद्र सिंह चौधरी का अभिनंदन किया जाएगा. बोहरा ने बताया कि यह महाविद्यालय दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का नया आयाम सिद्ध होगा.