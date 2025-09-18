ETV Bharat / state

राजस्थान के प्रथम नेत्रहीन महाविद्यालय का शिलान्यास करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, सीएम भजनलाल भी करेंगे शिरकत

शिलान्यास स्थल का दौरा करते अधिकारी ( ETV Bharat Jodhpur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 18, 2025 at 7:01 PM IST 2 Min Read