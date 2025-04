ETV Bharat / state

केंद्रीय गृहमंत्री मंत्री अमित शाह आज आएंगे कोटपूतली, महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति में होंगे शामिल - AMIT SHAH RAJASTHAN VISIT

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( फाइल फोटो )

कोटपूतली. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर को कोटपूतली के पावटा स्थित बाबा बालनाथ आश्रम में आयोजित 108 कुण्डीय महामृत्युंजय रूद्र महायज्ञ के पूर्णाहुति कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. कोटपूतली जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बताया कि जिले के पावटा में रविवार दोपहर को इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव भी उनके साथ उपस्थित रहेंगे. कार्यक्रम में इस दौरान राज्य मंत्री, राजस्व, उपनिवेशन एवं सैनिक कल्याण विभाग एवं जिला प्रभारी मंत्री विजय सिंह, जयपुर ग्रामीण सांसद राजेंद्र यादव , कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल , बहरोड विधायक डॉ. जसवंत सिंह,विराट नगर विधायक कुलदीप धनखड़, बानसूर विधायक देवीसिंह शेखावत भी कार्यक्रम में शामिल होंगे.

