दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था, प्रदेश के सभी जिलों में भारी संख्या में तैनात किए जाएंगे होमगार्ड्स

रांचीः दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था के संधारण के लिए राज्य के 24 जिलों में बड़ी संख्या में होमगार्ड्स की तैनाती की जाएगी. दुर्गा पूजा में तैनाती के लिए राज्य भर से 6200 होमगार्ड जवानों को कॉल अप (बुलाया गया) किया गया है.

26 सितंबर से 05 अक्टूबर तक के लिए किया गया कॉल अप

होमगार्ड्स मुख्यालय से जारी निर्देश में यह बताया गया है कि दुर्गा पूजा 2025 के अवसर पर विधि व्यवस्था के संधारण के लिए सभी जिलों के लिए 26 सितंबर से 05 अक्टूबर तक कुल 10 दिनों के लिए 6200 होमगार्ड को कॉल अप किया गया है. 06 अक्टूबर को होमगार्ड अपने-अपने जिलों में योगदान दे देंगे. जहां से जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा उन्हें विधि व्यवस्था के संधारण में लगाया जाएगा.

कॉल अप के लिए लिखा गया था पत्र

दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था के संधारण के लिए 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक 6200 गृह रक्षकों को कॉल अप करने की स्वीकृति प्रदान करने के लिए पुलिस मुख्यालय के द्वारा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड को अनुरोध पत्र भेजा गया था.

मुख्यालय के पत्र पर होमगार्ड मुख्यालय के द्वारा अभी जिलों को गृह रक्षकों को तैयारी हालात में रखने का निर्देश दिया गया है. जिससे गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन की स्वीकृति के पश्चात सम्बंधित जिलों के एसएसपी/एसपी को ससमय गृह रक्षक बल उपलब्ध कराया जा सके.