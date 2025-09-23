ETV Bharat / state

बिहार में ट्रक चालक ने दो होमगार्ड जवान को रौंदा, एक की मौत

जमुई: बिहार के जमुई जिले के चकाई-चंद्रमंडीह थाना क्षेत्र के माधोपुर बाजार के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ है. रात्रि गश्ती के दौरान सड़क किनारे खड़ी पुलिस गश्ती वाहन को गिट्टी लदे एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में एक होमगार्ड जवान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पुलिस वाहन का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया.

मृतक और घायल जवान की पहचान: मृतक होमगार्ड जवान की पहचान सोनो थाना क्षेत्र के केवाली गांव निवासी प्रवीण कुमार के रूप में हुई. वहीं, घायल चालक खगड़िया निवासी सचिन कुमार हैं, जिनका इलाज देवघर के एक अस्पताल में चल रहा है. हादसे में पुलिस वाहन भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है.

सड़क किनारे खड़ी थी गश्ती वाहन: जानकारी के अनुसार, पुलिस गश्ती वाहन सड़क किनारे खड़ा था, और प्रवीण कुमार व चालक सचिन कुमार वाहन पर बैठने वाले थे. इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे गिट्टी लदे ट्रक ने वाहन में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि होमगार्ड जवान प्रवीण कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया.

ट्रक चालक फरार, खलासी गिरफ्तार: हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर भागने की कोशिश में था, लेकिन चकाई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त कर लिया. हालांकि, चालक मौके से फरार हो गया, जबकि ट्रक के खलासी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. पुलिस फरार चालक की तलाश में जुट गई है.