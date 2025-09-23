बिहार में ट्रक चालक ने दो होमगार्ड जवान को रौंदा, एक की मौत
जमुई में गश्त के दौरान बड़ा हादसा हुआ है. ट्रक ने पुलिस वाहन को टक्कर मार दी, जिसमें होमगार्ड जवान की मौत हो गई है.
Published : September 23, 2025 at 3:46 PM IST
जमुई: बिहार के जमुई जिले के चकाई-चंद्रमंडीह थाना क्षेत्र के माधोपुर बाजार के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ है. रात्रि गश्ती के दौरान सड़क किनारे खड़ी पुलिस गश्ती वाहन को गिट्टी लदे एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में एक होमगार्ड जवान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पुलिस वाहन का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया.
मृतक और घायल जवान की पहचान: मृतक होमगार्ड जवान की पहचान सोनो थाना क्षेत्र के केवाली गांव निवासी प्रवीण कुमार के रूप में हुई. वहीं, घायल चालक खगड़िया निवासी सचिन कुमार हैं, जिनका इलाज देवघर के एक अस्पताल में चल रहा है. हादसे में पुलिस वाहन भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है.
सड़क किनारे खड़ी थी गश्ती वाहन: जानकारी के अनुसार, पुलिस गश्ती वाहन सड़क किनारे खड़ा था, और प्रवीण कुमार व चालक सचिन कुमार वाहन पर बैठने वाले थे. इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे गिट्टी लदे ट्रक ने वाहन में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि होमगार्ड जवान प्रवीण कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया.
ट्रक चालक फरार, खलासी गिरफ्तार: हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर भागने की कोशिश में था, लेकिन चकाई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त कर लिया. हालांकि, चालक मौके से फरार हो गया, जबकि ट्रक के खलासी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. पुलिस फरार चालक की तलाश में जुट गई है.
परिवार में मचा कोहराम: हादसे की खबर मिलते ही मृतक प्रवीण कुमार के परिवार में कोहराम मच गया. प्रवीण अपने पीछे पत्नी सीमा कुमारी और दो छोटे बेटों, आयुष (10) और आर्यन (9) को छोड़ गए हैं. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जमुई भेज दिया है. परिवार की आर्थिक और भावनात्मक स्थिति बेहद खराब बताई जा रही है.
पुलिस की कार्रवाई और जांच: घटना की सूचना मिलते ही चंद्रमंडीह अनुमंडल के झाझा एसडीपीओ राजेश कुमार मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि घटना की पूरी जानकारी ली गई है, और ट्रक के खलासी को गिरफ्तार कर लिया गया है. एसडीपीओ ने मृतक जवान की पत्नी से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और फरार ट्रक चालक की तलाश में छापेमारी कर रही है.
"हादसे में एक होमगार्ड जवान की मौत हो गई है. पुलिस ने ट्रक के खलासी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं चालक मौके से फरार हो गया है. आगे की जांच की जा रही है." - राजेश कुमार, झाझा एसडीपीओ
