होमगार्ड ने एयरपोर्ट ड्यूटी पर की आत्महत्या; लखनऊ में एयर ट्रैफिक कंट्रोल उपकरणों की सुरक्षा में थे तैनात

लखनऊ एयरपोर्ट पर तैनात होमगार्ड की मौत के बाद रोते-बिलखते परिजन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 2, 2025 at 1:46 PM IST | Updated : October 2, 2025 at 2:16 PM IST 2 Min Read

लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सुरक्षा उपकरणों की सिक्योरिटी में लगे होमगार्ड विक्रम सिंह ने बुधवार देर रात आत्महत्या कर ली. सुबह जब उनको रिलीव करने उनके साथी धर्मपाल पहुंचे तो उसने आवाज लगाई. अंदर से गेट बंद होने के कारण कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, जिसके बाद संदेह होने पर धर्मपाल ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि होमगार्ड विक्रम मृत पड़ा है. होमगार्ड विक्रम सिंह मुल्तान इटावा जनपद के रहने वाले थे. कई साल से सरोजिनीनगर स्थित गरु में अपने परिवार के साथ रहते थे. होमगार्ड के आत्महत्या करने की घटना के बारे में बताते कमांडेंट अमरेश सिंह. (Video Credit; ETV Bharat)

Last Updated : October 2, 2025 at 2:16 PM IST