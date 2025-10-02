होमगार्ड ने एयरपोर्ट ड्यूटी पर की आत्महत्या; लखनऊ में एयर ट्रैफिक कंट्रोल उपकरणों की सुरक्षा में थे तैनात
होमगार्ड विक्रम सिंह मुल्तान इटावा जनपद के रहने वाले थे. कई साल से सरोजिनीनगर स्थित गरु में अपने परिवार के साथ रहते थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 2, 2025 at 1:46 PM IST|
Updated : October 2, 2025 at 2:16 PM IST
लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सुरक्षा उपकरणों की सिक्योरिटी में लगे होमगार्ड विक्रम सिंह ने बुधवार देर रात आत्महत्या कर ली. सुबह जब उनको रिलीव करने उनके साथी धर्मपाल पहुंचे तो उसने आवाज लगाई.
अंदर से गेट बंद होने के कारण कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, जिसके बाद संदेह होने पर धर्मपाल ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि होमगार्ड विक्रम मृत पड़ा है. होमगार्ड विक्रम सिंह मुल्तान इटावा जनपद के रहने वाले थे. कई साल से सरोजिनीनगर स्थित गरु में अपने परिवार के साथ रहते थे.
होमगार्ड कमांडेंट अमरेश सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी में होमगार्ड विभाग से 10 जवानों को लगाया गया है. एयर ट्रैफिक कंट्रोल के सुरक्षा उपकरणों की सुरक्षा के लिए होमगार्ड विभाग 8-8 घंटे की शिफ्ट में 3 जवान ड्यूटी करते हैं.
बुधवार को शाम 4:00 बजे से रात 12:00 बजे तक होमगार्ड पवन गोस्वामी की ड्यूटी थी. पवन गोस्वामी को रिलीव करने विक्रम सिंह करीब 12 बजे पहुंचे थे. इसके बाद जब सुबह होमगार्ड धर्मपाल उनको रिलीव करने पहुंचे तो देखा की गेट अंदर से बंद है. कई बार आवाज लगाने के बाद भी विक्रम सिंह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई. जिसके बाद धर्मपाल ने पुलिस को सूचना दी.
होमगार्ड कमांडेंट अमरेश सिंह ने बताया कि होमगार्ड विभाग की तरफ से अनुग्रह राशि के रूप में मृतक के परिजनों को ₹500000 दिया जाता है. साथ ही मृतक आश्रित नियमावली के तहत परिवार के किसी सदस्य को नौकरी भी दी जाती है. फिलहाल विक्रम सिंह ने आत्महत्या किन कारणो से की, इसकी जांच की जा रही है.
ये भी पढ़ेंः लखनऊ में शादी के 8 महीने बाद पत्नी ने की आत्महत्या; पति ICU में जिंदगी-मौत के बीच लड़ रहा जंग