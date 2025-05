ETV Bharat / state

Published : May 10, 2025 at 7:27 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 8:04 PM IST

इंदौर (सिद्धार्थ माछीवाल): भारत-पाकिस्तान तनाव के समय पूरा देश भारतीय सेना के साथ खड़ा है. कुछ ऐसा ही सहयोग और समर्पण होलकर रियासत के समय रहा था, जब मालवा की जनता ने मुगलों और दूसरे विश्व युद्ध में देश की एकता और अखंडता के लिए लड़ने वाली सेना का साथ नहीं छोड़ा था. इस गौरवशाली इतिहास का प्रमाण इंदौर में आज भी मौजूद है. आइए इतिहासकार जफर अंसारी से जानते हैं उस गौरवशाली इतिहास के बारे में. अहिल्याबाई होलकर ने कई युद्धों का किया था नेतृत्व दरअसल, प्राचीन दौर से ही मालवा की भूमि हमेशा युद्ध और संघर्ष की गवाह रही है. इसके प्रमाण आज भी रियासत कालीन अवशेष और होलकर वंश से जुड़ी पुरातात्विक धरोहर में मिलते हैं. होलकर राजघराने की सबसे लोकप्रिय शासिका अहिल्याबाई होलकर ने अपने शासनकाल में कई युद्धों का नेतृत्व किया. वह खुद पहले महिला कमांडर के रूप में होलकर की तरह सेना का नेतृत्व करती थीं. उनके देवर तुकोजीराव होलकर उनके साथ कमांडर के रूप में मौजूद रहते थे. होलकर रियासत के कई योद्धाओं ने कई युद्धों में निभाई थी अहम भूमिका (ETV Bharat) अहिल्याबाई ने 1793 में लखेरी का युद्ध जीता, इसके बाद मंदसौर का युद्ध और इंदौर को आक्रमणों से बचाने के लिए कई बार व्यक्तिगत रूप से युद्ध में सेना का नेतृत्व किया. पानीपत के युद्ध में भी अहिल्याबाई ने मराठा सेना का नेतृत्व किया और सैनिकों की मौत के बाद उन्हें सम्मान भी दिया. इस दौरान उन्होंने युद्ध को लेकर कई नीतियां भी बनाई उनके अलावा 19 साल की भीमा बाई ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बैटल ऑफ महिदपुर में युद्ध लड़ा था, इसमें अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा था.

अहिल्याबाई होल्कर ने 1793 में जीता था लखेरी का युद्ध (Zafar Ansari Museum) होलकर रियासत के विस्तार में मल्हार राव होल्कर का महत्वपूर्ण योगदान जफर अंसारी बताते हैं कि अहिल्याबाई होलकर के पूर्व होलकर रियासत के संस्थापक सूबेदार मल्हार राव होलकर ने अपनी पूरी जिंदगी फौजी छावनियों में गुजारी और कई युद्धों में भाग लिया. उन्होंने पानीपत के तीसरे युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. होलकर रियासत की सीमाओं के विस्तार में भी उनका प्रमुख योगदान था, जिन्हें आज भी होलकर रियासत के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में याद किया जाता है. सुबेदार मल्हार राव होल्कर ने पूरी जिंदगी छावनियों में गुजारी (Zafar Ansari Museum) इसी प्रकार तुकोजीराव प्रथम और महाराजा यशवंतराव होलकर भी भारतीय सैन्य सहयोग के लिए जाने जाते हैं. दरअसल, यशवंत राव होलकर द्वितीय ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत की ओर से गठित नेशनल वॉर फंड के लिए उसे जमाने में 5,00,000 रुपए का अनुदान दिया था. उसी समय 23 अक्टूबर 1943 को नेशनल वॉर फ्रंट की नुमाइश का आयोजन इंदौर के पोलो ग्राउंड में किया गया था, जिसे देखने के लिए पूरी रियासत के लोग जुटे थे. होलकर रियासत के विस्तार में मल्हार राव होल्कर का महत्वपूर्ण योगदान (Zafar Ansari Museum) हवाई हमले के बचाव के लिए किया गया था मॉक ड्रिल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब युद्ध की शैली हवाई हमले में तब्दील हो गई तो महाराजा यशवंतराव होलकर की ओर से पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों में मॉक ड्रिल तथा हवाई हमले से कैसे बचा जाए इसके लिए कई बार अभ्यास किए गए थे. इंदौर फायर ब्रिगेड ने भी उस समय कई बार मॉक ड्रिल की थी. उस जमाने में मोबाइल वैन आरपी के जरिए गांव में जाकर युद्ध के बचाव पर आधारित फिल्म दिखाई जाती थी. इस काम में होलकर घराने की महारानी फेए होलकर की अहम भूमिका थी, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूरी होलकर रियासत में युद्ध से बचने और सेना के सहयोग के लिए पूरा कैंपेन चलाया था. होलकर साम्राज्य के राजाओं ने कई युद्धों में निभाई थी अहम भूमिका (Zafar Ansari Museum) इंदौर की सड़कों पर युद्धक टैंकों की हुई थी ड्रिल साल 1902 में महाराज शिवाजी राव होलकर द्वारा होलकर रियासत का एक विशेष टोपोग्राफिक नक्शा तैयार कराया था, जिसमें होलकर सैनिक छावनी और रियासत की कई सीमाओं को विस्तार पूर्वक दर्शाया गया था जो आज भी इंदौर की और होलकर रियासत की दुर्लभ विरासत का प्रमाण है. दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंदौर शहर की सड़कों पर युद्धक टैंक ने सड़कों पर ड्रिल की थी, जिसे देखने के लिए शहर की जनता सड़कों पर दोनों और एकत्रित हुई थी. यह पहला मौका था जब मालवा की सरजमीं पर विदेशी टैंको की आवाजाही लोगों ने देखी थी. उस दौरान भी ब्लैकआउट हुआ था जिसे उसे जमाने के लोग आज भी याद करते हैं. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंदौर की सड़कों पर उतरा था टैंक (Zafar Ansari Museum) मंदसौर के भानपुरा में थी शस्त्र फैक्ट्री होलकर काल में युद्ध के दौरान तोप और जो अन्य शस्त्र मिलते थे उन्हें नए सिरे से तैयार करके अगले युद्ध के लिए उपयोग में लाया जाता था. इन हथियारों में तरह-तरह के शस्त्रों के अलावा तोप भी होती थी. उसी दौरान महाराजा हरीराव होलकर ने मंदसौर के भानपुरा में एक हथियार फैक्ट्री भी स्थापित की थी, जिसमें तैयार होने वाले अस्त्र-शस्त्रों का उपयोग बाद में 1857 की क्रांति में हुआ था. इसके अलावा इंदौर के सुरपुर तालाब में सबसे पहले नावों के जरिए युद्ध का अभ्यास हुआ था, जिसमें नौसेना द्वारा कैसे युद्ध लड़ा जाता है और नौसेना के हमले से कैसे बचना है, इसका प्रशिक्षण दिया गया था. प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंदौर से यूरोप भेजी गई थी एंबुलेंस (Zafar Ansari Museum)

गोंड राजाओं के साम्राज्य की मिस्ट्री, बालाघाट में श्राप से कैसे पत्थर बनी पूरी बारात! प्रथम विश्व युद्ध में इंदौर से यूरोप भेजी गई थी एंबुलेंस होलकर रियासत के दौरान ही इंदौर में कपड़ा मिलों के जनक कहे जाने वाले सेठ हुकुमचंद और उस जमाने के बैंक व्यवसायी ओमकारजी कस्तूरचंद ने प्रथम विश्व युद्ध के लिए बाकायदा सिटी ऑफ इंदौर नाम से एक एंबुलेंस तैयार कर कर यूरोपीय देशों में भेजी थी. इस एंबुलेंस में युद्ध में घायल होने वाले सैनिकों का इलाज होता था. उसे समय मध्य प्रदेश की यह पहली एंबुलेंस थी जो सेवा की भावना से सैनिकों के लिए भेजी गई थी.

गोंड राजाओं के साम्राज्य की मिस्ट्री, बालाघाट में श्राप से कैसे पत्थर बनी पूरी बारात! प्रथम विश्व युद्ध में इंदौर से यूरोप भेजी गई थी एंबुलेंस होलकर रियासत के दौरान ही इंदौर में कपड़ा मिलों के जनक कहे जाने वाले सेठ हुकुमचंद और उस जमाने के बैंक व्यवसायी ओमकारजी कस्तूरचंद ने प्रथम विश्व युद्ध के लिए बाकायदा सिटी ऑफ इंदौर नाम से एक एंबुलेंस तैयार कर कर यूरोपीय देशों में भेजी थी. इस एंबुलेंस में युद्ध में घायल होने वाले सैनिकों का इलाज होता था. उसे समय मध्य प्रदेश की यह पहली एंबुलेंस थी जो सेवा की भावना से सैनिकों के लिए भेजी गई थी.

