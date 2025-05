ETV Bharat / state

जल्द निपटा लें अपने काम, कल से तीन दिन की छुट्टी, स्कूल, बैंक और दफ्तर रहेंगे बंद - HOLIDAY IN HIMACHAL

हिमाचल में तीन दिन की छुट्टियां ( कॉन्सेप्ट इमेज )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : May 9, 2025 at 1:44 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 2:18 PM IST 3 Min Read

शिमला: अगर आपका कोई जरूरी काम किसी सरकारी दफ्तर या बैंक में अटका है, तो उसे आज ही निपटाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो आपको फिर अगले हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा. दरअसल 9 से लेकर 11 मई तक लगातार तीन दिन की छुट्टी है. क्यों है तीन दिन की छुट्टी ? दरअसल 9 फरवरी को मई महीने का दूसरा शनिवार है जिसके कारण स्कूल से लेकर सरकारी दफ्तर और बैंकों में छुट्टी रहेगी. 10 मई को रविवार के दिन साप्ताहिक अवकाश रहेगा और सोमवार 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी है. स्कूल के छात्रों के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए 3 दिन लगातार छुट्टी है. इन तीन दिन बैंक बंद होने के कारण बैंक से जुड़े काम करने वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि इस दौरान ऑनलाइन और एटीएम सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी. हिमाचल में भी अगर आप बैंक से जुड़ा कोई काम या किसी सरकारी कार्यालय से जुड़ा काम करवाना चाहते हैं तो आज यानी शुक्रवार की ही दिन है. शनिवार, रविवार और फिर सोमवार को बैंक और सरकारी दफ्तरों पर ताले लटके मिलेंगे. 10 मई (शनिवार) को महीने का दूसरा शनिवार, 11 मई (रविवार) को साप्ताहिक अवकाश और 12 मई (सोमवार) को बुद्ध पूर्णिमा का सार्वजनिक अवकाश होने के चलते सरकारी कार्यालयों में ताले लटके रहेंगे. इस कारण प्रदेश भर के लाखों लोगों के कामकाज प्रभावित हो सकते हैं. शुक्रवार 9 मई को इन छुट्टियों से पहले का आखिरी कार्य दिवस है, ऐसे में पेंडिंग कार्य करवाने वालों की भीड़ आज कार्यालयों में बढ़ सकती है, जो लोग जरूरी दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों या सरकारी सेवाओं के लिए कार्यालयों में चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें सलाह दी जा रही है कि वो शुक्रवार को ही अपने कार्य निपटा लें, अन्यथा अगला मौका उन्हें अब मंगलवार, 13 मई को ही मिलेगा. बुद्ध पूर्णिमा के चलते 12 मई की छुट्टी

शिमला: अगर आपका कोई जरूरी काम किसी सरकारी दफ्तर या बैंक में अटका है, तो उसे आज ही निपटाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो आपको फिर अगले हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा. दरअसल 9 से लेकर 11 मई तक लगातार तीन दिन की छुट्टी है. क्यों है तीन दिन की छुट्टी ? दरअसल 9 फरवरी को मई महीने का दूसरा शनिवार है जिसके कारण स्कूल से लेकर सरकारी दफ्तर और बैंकों में छुट्टी रहेगी. 10 मई को रविवार के दिन साप्ताहिक अवकाश रहेगा और सोमवार 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी है. स्कूल के छात्रों के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए 3 दिन लगातार छुट्टी है. इन तीन दिन बैंक बंद होने के कारण बैंक से जुड़े काम करने वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि इस दौरान ऑनलाइन और एटीएम सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी. हिमाचल में भी अगर आप बैंक से जुड़ा कोई काम या किसी सरकारी कार्यालय से जुड़ा काम करवाना चाहते हैं तो आज यानी शुक्रवार की ही दिन है. शनिवार, रविवार और फिर सोमवार को बैंक और सरकारी दफ्तरों पर ताले लटके मिलेंगे. 10 मई (शनिवार) को महीने का दूसरा शनिवार, 11 मई (रविवार) को साप्ताहिक अवकाश और 12 मई (सोमवार) को बुद्ध पूर्णिमा का सार्वजनिक अवकाश होने के चलते सरकारी कार्यालयों में ताले लटके रहेंगे. इस कारण प्रदेश भर के लाखों लोगों के कामकाज प्रभावित हो सकते हैं. शुक्रवार 9 मई को इन छुट्टियों से पहले का आखिरी कार्य दिवस है, ऐसे में पेंडिंग कार्य करवाने वालों की भीड़ आज कार्यालयों में बढ़ सकती है, जो लोग जरूरी दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों या सरकारी सेवाओं के लिए कार्यालयों में चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें सलाह दी जा रही है कि वो शुक्रवार को ही अपने कार्य निपटा लें, अन्यथा अगला मौका उन्हें अब मंगलवार, 13 मई को ही मिलेगा. बुद्ध पूर्णिमा के चलते 12 मई की छुट्टी गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के वार्षिक अवकाश कैलेंडर में बुद्ध पूर्णिमा को राजकीय अवकाश के रूप में शामिल किया गया है. यह पर्व भगवान बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है. 12 मई को देशभर में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी और इस मौके पर कई राज्यों में बैंकों में छुट्टी होगी. ऊना में आज भी सरकारी स्कूल बंद वहीं, जिला प्रशासन ऊना ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत शुक्रवार को जिला के सभी निजी और सरकारी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं. डीसी जतिन लाल ने वीरवार देर रात करीब 11:30 बजे इसे लेकर आदेश जारी किया. भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए जिला प्रशासन ने यह बड़ा आदेश जारी कर दिया है. अधिकारियों को परिस्थिति के अनुसार फैसला करने के दिए निर्देश शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि 'हिमाचल प्रदेश में फिलहाल ऊना जिला में सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का फैसला किया है. विभाग हर स्थिति की निगरानी कर रहा है और जिला में परिस्थितियों के अनुसार शिक्षण संस्थानों को बंद करने के लिए जिला अधिकारियों को फैसला करने के निर्देश दिए हैं.' ये भी पढ़ें: भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का हिमाचल पर हुआ ये असर, आधी रात को स्कूल बंद करने का फरमान

Last Updated : May 9, 2025 at 2:18 PM IST