देहरादून/पिथौरागढ़: उत्तराखंड में मौसम बार-बार लोगों की परीक्षा ले रहा है. कई पर्वतीय जिलों में आसमान से आफत की बारिश बरस रही है. बारिश के कारण कई नदी, नाले उफान पर आ चुके हैं. वहीं अब मौसम विभाग ने एक बार फिर से 22 से 25 अगस्त तक उत्तराखंड में हल्की से मध्यम वर्षा/गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है. 23 अगस्त के लिए कुछ जिलों में बारिश का रेड अलर्ट और कुछ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. ऐसे में पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है.

मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून द्वारा 23 अगस्त को पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश की सम्भावना व्यक्त की गई है. जिसको देखते हुए डीएम पिथौरागढ़ विनोद गोस्वामी ने 23 अगस्त को जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में कक्षा 12वीं तक अवकाश घोषित कर दिया है. वहीं जिले के विभिन्न हिस्सों में देर शाम तेज बारिश भी हो रही है. तेज बारिश के कारण थल मुनस्यारी मोटर मार्ग में घटीगाड़ के पास मलबा आने से मार्ग बंद हो गया है. वहीं थल पिथौरागढ़ मोटर मार्ग में थल के पास पहाड़ी से बोल्डर आने के कारण एक घंटे तक मार्ग बंद रहा है. मौसम विभाग के द्वारा हाई अलर्ट घोषित करने के बाद डीएम से सभी अधिकारियों से सतर्क रहने के निर्देश भी दिए हैं.

बागेश्वर में 23 अगस्त को स्कूलों की छुट्टी घोषित (PHOTO- जिला प्रशासन)

उधर बागेश्वर जिले में मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक, कहीं-कहीं भारी बारिश से बहुत भारी बारिश गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावना व्यक्त करते हुए अलर्ट जारी किया गया है. ऐसे में जिला मजिस्ट्रेट आशीष कुमार भटगांई ने 23 अगस्त को जिले के समस्त कक्षा 12वीं तक के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया है.

पिथौरागढ़ में 23 अगस्त को स्कूलों की छुट्टी घोषित (PHOTO- जिला प्रशासन)

गौर है कि मौसम विभाग ने 23 अगस्त के लिए उत्तराखंड के बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल और देहरादून जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त करते हुए रेड अलर्ट जारी किया है. वहीं टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है.

