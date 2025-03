ETV Bharat / state

बिहार के इन पांच गांवों में रंगों पर बैन, जानें 51 सालों से चली आ रही परंपरा - NO HOLI IN FIVE VILLAGES OF NALANDA

नालंदा के पांच गांव में नो होली ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : Mar 13, 2025, 4:11 PM IST