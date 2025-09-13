ETV Bharat / state

HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की घोषणा, इस दिन होगा मतदान, जानिए पूरा कार्यक्रम

श्रीनगर गढ़वाल: हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर कैंपस में छात्र संघ चुनाव 2025-26 की अधिसूचना जारी कर दी गई है. मुख्य चुनाव अधिकारी एचसी नैनवाल की तरफ से जारी किए कार्यक्रम के अनुसार इस बार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि (यूआर) पदों पर चुनाव होंगे.

छात्र नेता लंबे समय से कर रहे थे छात्र संघ चुनावों की मांग: चुनावी कार्यक्रम के अनुसार 18 और 19 सितंबर को सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे. वहीं 20 सितंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी. वहीं 21 सितंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे के बीच नामांकन वापसी ले सकता है. उसी दिन यानी 21 सितंबर को शाम 4.30 उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी.

27 सितंबर को होगा मतदान और मतगणना: इसके बाद 27 सितंबर को सुबह 8 बजे से दोपहर दो बजे तक छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान होगा. उसी दिन यानी 27 सितंबर को ही मतगणना होगी और देर शात तक छात्र संघ चुनाव के परिणाम जारी कर दिए जाएंगे. इसके बाद 28 सितंबर को सुबह 11 बजे नव निर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण होगा.

विश्वविद्यालय प्रबंधन ने टीमों का गठन किया: मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. एचसी नैनवाल ने बताया कि छात्र संघ चुनाव कराने के लिए विवि ने पूरी तैयारी कर ली है. इसके लिए टीमों का गठन किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि पूर्व की भांति ही शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न कराए जाएंगे.