शिक्षक दिवस 2025, गढ़वाल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गौतम टीचिंग एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित

केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान द्वारा प्रतिष्ठित टीचिंग एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित हुए गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गौतम.

प्रोफेसर गौतम को मिला टीचिंग एक्सीलेंस अवार्ड (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 5, 2025 at 8:06 PM IST

3 Min Read

श्रीनगर गढ़वाल: शिक्षक दिवस 2025 का अवसर हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय परिवार के लिए गर्व का क्षण लेकर आया. विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के सहायक प्रोफेसर और हिमालयी वातावरणीय एवं अंतरिक्ष भौतिकी शोध प्रयोगशाला के मुख्य अन्वेषक डॉ. आलोक सागर गौतम को इस वर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान द्वारा प्रतिष्ठित टीचिंग एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया.

यह सम्मान 5 सितम्बर 2025 को केंद्रीय विश्वविद्यालय किशनगढ़ (राजस्थान) के भव्य सभागार में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया. समारोह में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान के कुलपति और देशभर से आमंत्रित राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विभूतियों की गरिमामयी उपस्थिति में डॉ. गौतम को पुरस्कार प्रदान किया.

पुरस्कार का उद्देश्य और चयन प्रक्रिया: केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान ने इस पुरस्कार की स्थापना उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) में अध्यापन की उत्कृष्टता और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की है. यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस पर उन शिक्षकों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने अपने अध्यापन, शोध एवं सामाजिक योगदान से न केवल अपने संस्थान बल्कि समाज के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो.

पुरस्कार चयन प्रक्रिया पूरी तरह से स्वतंत्र समिति द्वारा पारदर्शी एवं बहु-स्तरीय मूल्यांकन के आधार पर की जाती है. इसमें अध्यापन की गुणवत्ता, शैक्षणिक सहभागिता, शोध कार्यों और समाज पर सकारात्मक प्रभाव जैसे पहलुओं को प्रमुख मानदंड माना जाता है.

डॉ. गौतम का शैक्षणिक व शोध योगदान: डॉ. आलोक सागर गौतम वर्तमान में वायुमंडलीय एवं पर्यावरणीय भौतिकी के क्षेत्र में अग्रणी शोधकर्ता के रूप में जाने जाते हैं. उनके शोध कार्य आकाशीय बिजली एवं मौसम, जलवायु परिवर्तन, वायु गुणवत्ता, वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभाव, बादल निर्माण, जलवायु अध्ययन और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित मौसम पूर्वानुमान जैसे समसामयिक विषयों पर केंद्रित हैं.

अब तक डॉ. गौतम द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में 160 से अधिक शोध पत्र, 32 पुस्तक अध्याय और 17 पेटेंट प्रकाशित किए जा चुके हैं. उनके शोध कार्यों को देश और विदेश में व्यापक सराहना मिल चुकी है/ डॉ. गौतम ने भारत सरकार के 28वें दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका अभियान में भी प्रतिभाग किया था, जो उनके वैज्ञानिक कौशल और वैश्विक दृष्टिकोण को दर्शाता है.

इसके अतिरिक्त वे अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक भौतिकी केन्द्र (आईसीटीपी), इटली की जूनियर एसोसिएटशिप, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (UCOST) का यंग साइंटिस्ट अवार्ड, विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए कई शोध उत्कृष्टता पुरस्कारों से भी सम्मानित हो चुके हैं. हाल ही में उन्हें थाईलैंड के सुआन सुनन्दा राजभाट विश्वविद्यालय द्वारा भी श्रेष्ठतम संकाय पुरस्कार प्रदान किया गया था.

