शिक्षक दिवस 2025, गढ़वाल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गौतम टीचिंग एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित

श्रीनगर गढ़वाल: शिक्षक दिवस 2025 का अवसर हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय परिवार के लिए गर्व का क्षण लेकर आया. विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के सहायक प्रोफेसर और हिमालयी वातावरणीय एवं अंतरिक्ष भौतिकी शोध प्रयोगशाला के मुख्य अन्वेषक डॉ. आलोक सागर गौतम को इस वर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान द्वारा प्रतिष्ठित टीचिंग एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया.

यह सम्मान 5 सितम्बर 2025 को केंद्रीय विश्वविद्यालय किशनगढ़ (राजस्थान) के भव्य सभागार में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया. समारोह में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान के कुलपति और देशभर से आमंत्रित राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विभूतियों की गरिमामयी उपस्थिति में डॉ. गौतम को पुरस्कार प्रदान किया.

पुरस्कार का उद्देश्य और चयन प्रक्रिया: केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान ने इस पुरस्कार की स्थापना उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) में अध्यापन की उत्कृष्टता और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की है. यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस पर उन शिक्षकों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने अपने अध्यापन, शोध एवं सामाजिक योगदान से न केवल अपने संस्थान बल्कि समाज के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो.

पुरस्कार चयन प्रक्रिया पूरी तरह से स्वतंत्र समिति द्वारा पारदर्शी एवं बहु-स्तरीय मूल्यांकन के आधार पर की जाती है. इसमें अध्यापन की गुणवत्ता, शैक्षणिक सहभागिता, शोध कार्यों और समाज पर सकारात्मक प्रभाव जैसे पहलुओं को प्रमुख मानदंड माना जाता है.