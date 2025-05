ETV Bharat / state

देहरादून में तेजी से बढ़ रहा है HIV, दून कोरोनेशन में 1622 मामले रजिस्टर्ड - HIV CASES IN DEHRADUN

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 17, 2025 at 4:01 PM IST | Updated : May 17, 2025 at 4:31 PM IST 2 Min Read

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में तेजी से एचआईवी वायरस के मामले बढ़ रहे हैं. देहरादून की जिला अस्पताल कोरोनेशन में रजिस्टर मामले इसकी तस्दीक कर रहे हैं. राजधानी देहरादून की यंग जनरेशन इस संक्रमण से सबसे ज़्यादा पीड़ित है. आंकड़ों की बात करें तो अकेले देहरादून के ज़िला अस्पताल कोरोनेशन में एचआईवी के 1622 मामले रजिस्टर्ड हैं. जिला अस्पताल कोरोनेशन के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉ वीरेंद्र सिंह चौहान ने कहा पिछले कुछ समय में राजधानी में एचआईवी पॉजिटिव लोगों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है. कोरोनेशन अस्पताल में 1622 एचआई वी संक्रमित लोगो का पंजीकरण हुआ है. जिसमें से 1619 का अस्पताल में इलाज चल रहा है. अस्पताल में एचआईवी की सभी जांच और दवाइयां उपलब्ध हैं. उन्होंने कहा अन्प्रोटेक्टेड सेक्स, नशे के चलते एक सीरिज का कई लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाना, उसके साथ साथ ब्लड भी इसकी एक बड़ी वजह है. इसको लेकर सभी को एहतियात बरतने की ज़रूरत है. जन जन को जागरूक करने के लिए सरकार की तरफ से एनजीओ के साथ मिलकर काम किया जा रहा है. समाजसेवी संस्था की सदस्य रेक्षा ने कहा उनकी संस्था के द्वारा इसको लेकर अवेयर किया जा रहा है. वे टेस्ट के लिए भी लोगों को मोटिवेट करते हैं. HIV अवेयरनेस और एलजीबीटी समुदाय को लेकर जागरूकता फैलाने वाली एक समाजसेवी कार्यकर्ता रेक्षा ने बताया मुख्य तौर से वह अपने ट्रांसजेंडर समुदाय पर काम करते हैं. उनमें जागरूकता के लिए वह एक समाज सेवी संगठन संचालित करते हैं. रेक्षा बताती हैं कि जिला अस्पताल में सभी ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को फ्री एचआईवी टेस्ट की सुविधा वह उपलब्ध करवाते हैं. रेक्षा बताती हैं कि ट्रांसजेंडर समुदाय में एचआईवी की समस्या लगातार जागरूकता ना होने के चलते बढ़ रही है. उन्होंने कहा वह ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ-साथ एचआईवी के प्रति भी लोगों में अवेयरनेस फ्लैट है. उन्होंने समाज के सभी लोगों से इस घातक संक्रमण की बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने की अपील की. पढे़ं- Uttarakhand HIV Cases: उत्तराखंड में हर दिन तीन लोग हो रहे HIV+, तेजी से बढ़ी मरीजों की संख्या -

