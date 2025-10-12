ETV Bharat / state

अब घर बैठे मिलेगी ऑटो और एंबुलेंस सुविधा, रामनगर में 'हिटो हिट' ऐप का शुभारंभ

रामनगर में 'हिटो हिट' ऐप का शुभारंभ ( PHOTO-ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : October 12, 2025 at 5:28 PM IST 3 Min Read