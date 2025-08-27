ETV Bharat / state

शिवगंज में हिट एंड रन मामला: गौ सेवकों पर कार चढ़ाई, तीन घायल - HIT AND RUN CASE IN SIROHI

शिवगंज में गोवंश का रेस्क्यू कर रहे गौ सेवकों को एक कार ने टक्कर मार दी. दुर्घटना में तीन गौ सेवक घायल हो गए.

High speed car hits cow protectors
तेज रफ्तार कार ने गौ सेवकों को मारी टक्कर (ETV Bharat Sirohi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 27, 2025 at 4:32 PM IST

सिरोही: जिले के शिवगंज से चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां गोवंश को बचाने के लिए रेस्क्यू कार्य में जुटे गौ सेवकों पर एक तेज रफ्तार कार ने चढ़ाई कर दी. हादसा इतना भीषण था कि मौके पर हड़कंप मच गया. इस घटना में तीन गौ सेवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत नाजुक बताई जा रही है. स्थानीय लोगों और गौसेवा कार्यकर्ताओं ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें उच्च स्तरीय इलाज के लिए रेफर कर दिया गया. हादसे के तुरंत बाद कार चालक मौके से फरार हो गया.

शिवगंज थानाधिकारी बाबूलाल राणा ने बताया कि पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपी चालक की पहचान कर उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके. इस घटना ने पूरे क्षेत्र में रोष और आक्रोश का माहौल खड़ा कर दिया है.

स्थानीय निवासियों और गौ सेवकों का कहना है कि जो लोग निस्वार्थ भाव से गोवंश की सेवा और उनके जीवन को बचाने में लगे रहते हैं, उन पर इस तरह का हमला बेहद शर्मनाक और निंदनीय है. घटना के बाद से ही शिवगंज और आसपास के इलाकों में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. गौ सेवा संस्थाओं ने भी प्रशासन से मांग की है कि दोषी चालक को जल्द से जल्द पकड़कर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. स्थानीय प्रशासन ने घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और पीड़ितों के परिजनों को सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है.

