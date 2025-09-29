ETV Bharat / state

दिल्ली में दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार कारों ने बाइक सवार दादा, बेटे और पोते को कुचला, तीनों की मौके पर मौत

दिल्ली में एक बार फिर हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जिसमें अज्ञात कार ने एक बाइक को टक्कर मारकर फरार हो गई.

आउटर रिंग रोड पर हुआ हिट एंड रन का मामला
आउटर रिंग रोड पर हुआ हिट एंड रन का मामला
ETV Bharat Delhi Team

September 29, 2025

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से हिट एंड रन का मामला देखने को मिला है. दिल्ली के आउटर रिंग रोड मुकुंदपुर फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार कार चालकों ने एक बाइक पर सवार दो युवक और एक बच्चे को टक्कर मारी और फिर उन्हें कुचलती हुई मौके से फरार हो गई.

अज्ञात कार की बाइक को टक्कर: दिल्ली की सड़कों पर लगातार हादसे होते रहते हैं और लोगों की जान भी जा रही है. ताजा मामला उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी थाना क्षेत्र का है, जहां आउटर रिंग रोड पर तेज रफ्तार कार ने तीन लोगों की जान ले ली. परिजनों के मुताबिक दो कार काफी स्पीड में थी और पीछे से आ रही थी. कारें काफी रफ़ ड्राइविंग से आ रही थी. पहली कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी तो दूसरी कार मोटरसाइकिल से गिरे हुए तीनों लोगों को कुचलते हुए आगे चली गई.

मृतकों का परिजन

मुकदमा दर्ज, तलाश जारी: पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खगाल रही है. दरअसल 60 साल का मोहम्मद शाहिद, 25 साल का उनका बेटा मोहम्मद फैज और 10 साल का उनका नाती उस मोटरसाइकिल पर सवार थे, जो द्वारका से दिल्ली के गोंडा में अपने घर जा रहे थे और पीछे से आ रही कार ने इस बाइक को कुचल दिया. मुकुंदपुर फ्लाईओवर के पास घटना घटी और तीनों की मौके पर ही जान चली गई. तीनों के शवो का पोस्टमार्टम जहांगीरपुरी के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में चल रहा है.

फिलहाल जहांगीरपुरी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और अभी तक उन दोनों कारों का सुराग नहीं लग पाया है. जरूरत है कि इस तरह की बेलगाम कारों पर और रफ्तार पर दिल्ली में लगाम लगे, वरना ऐसे ही बेकसुर रहागीरों की जान जाती रहेगी.

