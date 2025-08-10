Essay Contest 2025

बेकाबू थार का कहर: दो लोगों को रौंदा, एक शख्स की मौके पर ही मौत, दूसरे की हालत गंभीर - HIT AND RUN CASE IN DELHI

दिल्ली में एक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक तेज रफतार थार ने दो पैदल चल रहे लोगों को कुचल दिया.

दिल्ली में तेज रफ्तार थार ने मचाया कहर
दिल्ली में तेज रफ्तार थार ने मचाया कहर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 10, 2025 at 1:49 PM IST

नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित 11 मूर्ति रोड पर राष्ट्रपति भवन से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर एक तेज रफ्तार थार वाहन ने दो पैदल चल रहे लोगों को कुचल दिया. इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है. घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है.

तेज रफ्तार थार का कहर: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के बाद थार वाहन डिवाइडर से टकरा गया. इससे वाहन के आगे का पहिया भी निकल गया. दुर्घटना के बाद मृतक का शव सड़क पर करीब एक घंटे तक पड़ा रहा. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और मृतक के शव को कब्जे में ले लिया. डीसीपी नई दिल्ली देवेश कुमार ने बताया कि मृतक की पहचान नहीं हो सकी है. शव को कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है. घायल का इलाज चल रहा है. मामले की जांच की जा रही है.

थार चालक गिरफ्तार: पुलिस ने आरोपी थार चालक को हिरासत में ले लिया है और थार वाहन जब्त कर लिया गया है. पुलिस को जांच के दौरान थार वाहन से शराब की बोतलें बरामद हुई हैं, जिससे यह संभावना बनी है कि चालक शराब के नशे में था, फिलहाल इसकी जांच कराई जा रही है. हालांकि 26 वर्षीय आरोपी चालक युवक ने पुलिस को बताया कि अचानक आंख लगने के कारण ये हादसा हुआ. पुलिस व फोरेंसिक टीम मामले की गहन जांच की है.

घटना की मुख्य वजह लापरवाही: पुलिस की प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और चालक की लापरवाही को इस घटना का मुख्य वजह बनी है. नई दिल्ली डीसीपी का कहना है कि मामले में गहनता से जांच की जा रही है. मामले में कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

बता दें कि राजधानी दिल्ली में तेज रफ्तारी के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं. बीती 5 अगस्त को विकास मार्ग, शकरपुर में एक बस अनियंत्रित होकर कई वाहनों से टकरा गई. इस हादसे में 63 वर्षीय ऑटो ड्राइवर मोहम्मद हीन की मौत हो गई. दिल्ली पुलिस ने बस चालक को गिरफ्तार कर लिया था. चालक ने दावा किया कि उसे दौरे की वजह से बस पर नियंत्रण नहीं रहा. राजधानी दिल्ली में तेज रफ्तारी आए दिन हादसे का कारण बन रही है, जबकि चौराहों पर पुलिस तैनात होने के बाद भी तेज रफ्तारी के कारण हादसे पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करते हैं.

