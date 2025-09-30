ETV Bharat / state

बुलंदशहर में कोर्ट मैरिज करने आए हिस्ट्रीशीटर की गला रेतकर हत्या, प्रेमिका के साथ फोटो स्टूडियो में बैठा था

मंगलवार दोपहर लगभग 3:20 बजे नईफ प्रेमिका के साथ वर्मा फोटो स्टूडियो पर फोटो खींचवाने के लिए पहुंचा. फोटो स्टूडियो संचालक ने बताया कि एक महिला और तीन युवक चाकू लेकर दुकान में घुसे और बिना कोई बात किए चाकू से हमला कर दिया. खून से लथपथ नईफ दुकान में गिर गया. चीख पुकार मचने पर हमलावर मौके से भाग निकले.

मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. हिस्ट्रीशीटर की पहचान मोहल्ला नरसल घाट वाटर बाक्स के पास का रहने वाला नईफ अंसारी (24) पुत्र स्वर्गीय आसिफ के रूप में हुई है. नईफ थाना कोतवाली नगर का हिस्ट्रीशीटर था. गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी दर्ज है.

बुलंदशहर : कोर्ट मैरिज करने आए हिस्ट्रीशीटर की दिनदहाड़े गला रेतकर हत्या कर दी गई. हिस्ट्रीशीटर मंगलवार दोपहर प्रेमिका को लेकर कोर्ट आया था. गेट नंबर- 4 के पास फोटो खिंचवाने के लिए दोनों एक दुकान पर बैठे थे. तभी तीन युवकों के साथ एक महिला आई और चाकू से हिस्ट्रीशीटर पर हमला कर दिया. इससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हमलावर चाकू फेंककर भाग निकले.

फुफेरी बहन से था प्रेम प्रसंग : अपर पुलिस अधीक्षक शंकर प्रसाद ने बताया, नईफ का अपनी फुफेरी बहन (प्रेमिका) के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. तीन दिन पहले ही युवती को लेकर घर से भाग गया था. दोनों शादी करना चाहते थे, इसलिए मंगलवार को वह प्रेमिका के साथ कचहरी पहुंचा था. कोर्ट मैरिज के लिए दोनों को फोटो की जरूरत थी. गेट नंबर-4 के पास करीब साढ़े तीन बजे नईफ और युवती फोटो खिंचाने के लिए बैठे थे, तभी युवती के भाई और एक महिला गेट नंबर 4 पर पहुंचे.

चाकू छोड़कर भागे हमलावर : हमलावरों ने मौका देखते ही नईफ पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए. चाकू से नईफ का गला रेत दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर घटनास्थल पर चाकू छोड़कर फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की. अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया, शुरुआती जांच में पता चला है कि प्रेम प्रसंग में नईफ की हत्या की गई है. युवती के परिजनों की नाराजगी मुख्य कारण है, जिसे ऑनर किलिंग के रूप में देखा जा रहा है.

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस : अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. युवती के परिजनों पर हत्या का आरोप लगा है. पुलिस ने घटनास्थल से चाकू बरामद कर लिया है और हमलावरों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. तहरीर मिलने पर संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जल्द ही हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.

